Niemcy rzucili się na hybrydy i auta elektryczne. Wzrosty o ponad 100 proc.

W grudniu 2022 roku najlepiej sprzedającym się samochodem w Niemczech okazała się Tesla Model 3, z salonów wyjechało blisko 9 566 egzemplarzy tego modelu. Tesla ma jednak większe powody do radości, ponieważ na drugim miejscu znalazł Model Y, który zakupiono w liczbie 7 382 sztuk. Trzecie miejsce zajął Ford Kuga, na którego zdecydowało się 7 289 klientów. Można więc stwierdzić, że podium najlepiej sprzedających się samochodów w grudniu w Niemczech było amerykańskie.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Niemczech zanotowała duży wzrost

Ciekawsze jest jednak to, że w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli w grudniu 2022 roku u naszych zachodnich sąsiadów aż połowa to auta elektryczne. Oprócz wspomnianych dwóch modeli Tesli w zestawieniu znalazły się Volkswagen ID.3 (4. miejsce, 6 865 sprzedanych samochodów), Fiat 500e (7. miejsce, 6 514), Volkswagen ID.4 (9. miejsce, 5 390).

Ta trójka ta może się też pochwalić znaczącym wzrostem sprzedaży w porównaniu z grudniem 2021 roku. Największy wzrost zanotował Volkswagen ID.3 - jego sprzedaż zwiększyła się o 360 proc. Niewiele gorzej wypadły Volkswagen ID.4 (wzrost o 299 proc.) i Fiat 500e (wzrost o 285 proc.).

W sumie w grudniu sprzedano w Niemczech 104 438 samochodów bateryjnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku był to wzrost o 115 proc. Duży wzrost zanotowały również hybrydy typu plug-in, których sprzedano 69 764 (wzrost o 113 proc.). Dla porównania, w grudniu z salonów wjechały 85 073 auta z silnikiem benzynowym, co oznacza spadek o 7,2 proc.

Niemcy kupowali elektryki i hybrydy plug-in przez... dotacje

Głównym powodem, dla którego Niemcy tak chętnie kupowali samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in były dopłaty do aut z takimi rodzajami napędu. Dotychczas dodatek sięgał wysokości nawet 6 tys. euro (dla samochodów kosztujących do 40 tys. euro, dla aut w cenie od 40 tys. euro do 65 tys. euro dopłata wynosiła 5 tys. euro). Od 1 stycznia 2023 roku maksymalna kwota dopłaty przy zakupie auta elektrycznego została obniżona do maksymalnie 4,5 tys. euro, a program dopłat do hybryd został zamknięty. Stąd osoby, które chciały skorzystać z możliwości dopłat, decydowały się na zakup auta przed końcem roku.

Niemcy dobrze zakończyli poprzedni rok. Ale nowy mogą zacząć słabo

Wysoki poziom sprzedaży samochodów elektrycznych sprawił, że niemiecki rynek samochodów zaliczył w grudniu wzrost o 38 proc. Przełożyło się to również na sprzedaż w całym roku. Ta poprawiła się o 1,1 proc.

Niestety dobra sytuacja z końca poprzedniego roku może negatywnie odbić się na początku obecnego. Benjamin Kibies z firmy badawczej Dataforce stwierdza, że w pierwszym kwartale 2023 roku liczba rejestracji będzie znacznie niższa.

