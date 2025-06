Aygo X Hybrid jest nieco dłuższe od wersji sprzed liftingu, jednak rozstaw osi pozostał bez zmian (2430 mm). Powiększenie nadwozia wynika z wydłużonego przedniego zwisu (o 76 mm). Zabieg ten był konieczny, by w komorze silnikowej zmieścić większy silnik.

Najważniejsza techniczna zmiana to zastąpienie silnika benzynowego 1.0 o mocy 72 KM przez hybrydowy układ napędowy o mocy 116 KM oparty na silniku 1.5, który znany jest już a Yarisa i Corolli. Dzięki niemu samochód dysponuje znacznie lepszymi osiągami, np. czas rozpędzania do 100 km/h spadł z niemal 15 do poniżej 10 s.