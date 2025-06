To ważna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo na tym strategicznym odcinku. W międzyczasie prac wre na innych odcinkach autostrady A2 zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie od Warszawy.

Zaawansowane prace toczą się również na zachód od Warszawy, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Trwa tam poszerzanie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Pozyskano już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odcinka A2 na terenie województwa mazowieckiego.

Podobne zezwolenie dotyczące odcinka drogi na terenie województwa łódzkiego, to tylko kwestia czasu. Docelowo za sprawą tych prac autostrada A2 będzie miała po trzy pasy ruchu w obu kierunkach od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a także po 4 pasy ruchu na odcinku od węzła Pruszków do węzła Konotopa.