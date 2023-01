Nie tylko Rolls-Royce. Także Bentley i Bugatti zanotowały rekordową sprzedaż

Chociaż europejski rynek sprzedaży samochodów wciąż mierzy się z gigantycznym kryzysem, niektóre z marek osiągnęły rekordowe wzrosty sprzedaży. Do prawdziwych rekordzistów należy Rolls-Royce, który w ubiegłym roku zanotował ponad 6000 sprzedanych samochodów. Wynik ten jest o 8 procent lepszy, niż w roku 2021.

Luksus cieszy się dużym zainteresowaniem

Na sytuację nie mogą narzekać także inni giganci najwyższego segmentu. Brytyjski Bentley ogłosił łączną sprzedaż 15 174 samochodów w 2022 r., co stanowi wzrost o 4 procent w stosunku do poprzedniego rekordowego roku.

Przedstawiciele producenta nie kryją, że do tak dobrego wyniku przyczyniła się wciąż rosnącą popularność luksusowych SUV-ów, a model Bentayga był niekwestionowanym liderem sprzedażowym marki.

Zdjęcie Bentley ogłosił łączną sprzedaż 15 174 samochodów w 2022 r. / materiały prasowe

Konsekwentnie dużym zainteresowaniem cieszyły się także modele Continental GT i GT Convertible, stanowiąc prawie jedną trzecią całej sprzedaży. Z kolei GT Speed, najbardziej dynamiczny samochód drogowy marki Bentley osiągnął najwyższy udział z mieszanki modelowej.

Najlepszy wynik w historii

Co ciekawe również Bugatti będące jedną z najmniejszych firm samochodowych na świecie nie może narzekać na brak zainteresowania. Supersamochody francusko-chorwackiego producenta sprzedały się w liczbie 80 egzemplarzy, co oznacza najbardziej udany rok w historii marki. Chociaż wartość ta nie wydaje się zaskakująca, warto pamiętać, że cena każdego z dostarczonych do klientów samochodów swobodonie przekraczała kwotę sześciocyfrową.

Wśród najczęściej wybieranych modeli Bugatti był rzecz jasna Chiron oraz ostatnie egzemplarze jego specjalnej edycji Super Sport 300+. Producent zachwala także duże zainteresowanie wyjątkowym modelem Centodieci.

Zdjęcie Bugatti Centodieci / materiały prasowe

Każdy ze sprzedanych pojazdów został wykonany ręcznie we francuskiej fabryce Molsheim, która rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku.

