Nawet 300 tys. zł za Alfę Romeo Stelvio. Poznaliśmy ceny odświeżonego SUV-a

Alfa Romeo Stelvio po liftingu. Jakie silniki?

Potencjalny nabywca Stelvio może zdecydować się na dwulitrowy silnik benzynowy generujący 280 KM sprzężony z 8-biegową skrzynią automatyczną. Napęd trafia na obie osie. Stelvio w tej wersji rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 230 km/h.

Wybrać można również diesla o pojemności 2,2 l, z napędem na obie osie. Podobnie, jak benzyniak, także współpracuje on z 8-biegowym automatem. W tej wersji silnikowej Stelvio dysponuje mocą 210 KM, do 100 km/h rozpędza się w 6,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 215 km/h.

Nabywca Stelvio z silnikiem benzynowym ma wybór między 5 opcjami wyposażenia. Chętny na zakup wersji z dieslem, podobnie, jak w przypadku Giulii, ma ograniczony wybór do 2 odmian. Do tego są one droższe niż przy wyborze benzyniaka.

Jakie wersje wyposażenia Alfy Romeo Stelvio?

Ceny Stelvio z silnikiem benzynowym zaczynają się od 259 tys. złotych. Tyle trzeba zapłacić za wersję Super. W zamian otrzymujemy m.in. cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, sterowaną pilotem klapę bagażnika, bezprzewodową ładowarkę, a także 18-calowe aluminiowe felgi.

Kolejna wersja - Sprint - to już koszt rzędu co najmniej 270 tys. złotych. Oprócz wyposażenia z odmiany Super można tutaj znaleźć także przedni grill w ciemnym kolorze, elektrochromatyczne lusterka boczne, system monitorowania martwego pola, aluminiowe łopatki przy kolumnie kierownicy, ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy, a także 19-calowe felgi aluminiowe.

Za wersję Ti trzeba zapłacić co najmniej 281 tys. złotych. Jest to też pierwsza odmiana, w której można zakupić Stelvio z silnikiem Diesla. Podobnie jak w przypadku Giulii trzeba jednak zapłacić więcej - taki wybór wiąże się z kosztem w wysokości minimum 291 tys. złotych.

Oznacza to więc, że zakup samochodu z silnikiem Diesla oznacza wydatek większy o 10 tys. w porównaniu z benzyniakiem w tej samej wersji wyposażenia.

Nabywca auta w tej odmianie może dodatkowo liczyć na drewniane wykończenia wnętrza (Szary Dąb), bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika, czy zestaw elementów nadwozia w ciemnym kolorze (nadkola, listwy progowe, dolne części zderzaków).

Kolejna wersja to Veloce, która kosztuje 302 lub 292 tys. zł (odpowiednio - za silnik Diesla i benzynowy). W tej odmianie można znaleźć dodatkowo zestaw elementów nadwozia w czarnym kolorze (nadkola, listwy progowe, dolne części zderzaków), wykończenie wnętrza w aluminium, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz 20-calowe felgi aluminiowe.

Topowa wersja w gamie wyposażeniowej Stelvio to Competizione. Dostępna jest wyłącznie z silnikiem benzynowym, a jej ceny startują od 315 tys. złotych. W zamian jednak otrzymujemy system audio firmy Harman Kardon, który obejmuje 14 głośników w tym subwoofer, pokryte skorą deskę rozdzielczą, środkowy podłokietnik oraz boczki drzwi, adaptacyjne zawieszenie, a także 21-calowe aluminiowe felgi.

