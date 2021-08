Mercedes EQS z polskim cennikiem

Mercedes EQS to oczywiście zasilany prądem odpowiednik klasy S, a więc flagowy model elektrycznej submarki EQ. Samochód debiutuje w dwóch wersjach - EQS 450+ oraz EQS 580 4MATIC. Pierwsza napędzana jest przez jeden silnik, umieszczony przy tylnej osi, o mocy 333 KM. Pozwala on na sprint do 100 km/h w 6,2 s, a dzięki baterii o pojemności aż 108 kWh, na jednym ładowaniu można przejechać nawet 732 km. Cena takiej odmiany to 496 421 zł.

Mercedes EQS 580 4MATIC z kolei wykorzystuje dwa silniki elektryczne, co przekłada się na moc 523 KM i przyspieszenie do 100 km/h w 4,3 s. Korzysta on z tej samej baterii co słabsza wersja, więc zasięg jest nieco krótszy - wynosi 663 km. Cena to 607 300 zł.



Mercedes-Benz pracuje nad tym, by w ciągu 20 lat gama nowych samochodów producenta była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. A już w 2030 r. ponad połowa sprzedawanych aut osobowych z gwiazdą ma być wyposażona w silniki elektryczne – na co składają się wersje w 100% zasilane prądem oraz hybrydy plug-in.

Standardowe wyposażenie flagowego elektryka Mercedesa obejmuje między innymi 19-calowe alufelgi, pneumatyczne zawieszenie, skrętną tylną oś, elektrycznie sterowane przednie fotele, oświetlenie nastrojowe, dach panoramiczny, nawigację, system bezkluczykowy, adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu oraz martwego pola. Oczywiście lista dodatków jest bardzo długa, a ceny niekoniecznie niskie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wizytówka modelu EQS, czyli ogromny wyświetlacz na całej desce rozdzielczej, wymaga dopłaty - standardowo otrzymujemy ekran taki jak w klasie S. Za "hiperwyświetlacz", jak nazywa go Mercedes, trzeba zapłacić... 36 752 zł.



Z innych ciekawych dodatków warto wymienić "Pakiet Executive Rear ENERGIZING" obejmujący elektryczne, wielokonturowe fotele z tyłu z masażem, dwa ekrany, tablet do obsługi wszystkich funkcji oraz parę innych dodatków. Cena to 40 070 zł. Warta uwagi jest też skrętna tylna oś mogąca wychylić koła o 10 st. (standardowo 4,5 st.) za 6636 zł oraz "cyfrowe" przednie reflektory za 9826 zł. Natomiast chętni na dwukolorowe nadwozie (dostępny jest tylko jeden wariant, widoczny na zdjęciach) muszą przygotować 58 753 zł. Na pocieszenie dodamy, że dwukolorowe nadwozie do Maybacha kosztuje 70 568 zł...