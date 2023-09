Spis treści: 01 Lexus z drugim najlepszym półroczem pod kątem sprzedaży w historii

Lexus z drugim najlepszym półroczem pod kątem sprzedaży w historii

Pierwsze półrocze 2023 roku Lexus bez wątpienia może zaliczyć do udanych. Z danych marki wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecnego roku, japoński producent sprzedał 382 131 samochodów. Marka ma co świętować, ponieważ, jak twierdzi, jest to drugie najlepsze półrocze w całej jej historii. Ponadto, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego globalna sprzedaż wzrosła o 22 proc.

Największym rynkiem dla japońskiego producenta jest Ameryka Północna. W ciągu pierwszej połowy roku Lexus sprzedał tam 167 606 samochodów. Jest to o 16 proc. lepszy wynik niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Drugie miejsce zajęła Azja (bez Japonii). Tam nabywców znalazło blisko 100 tys. aut (dokładnie 98 024). Tu jednak producent zaliczył spadek wynoszący 5,7 proc. W ojczyźnie Lexusa, Japonii, sprzedano 51 249 samochodów. Jest to najlepszy w historii wynik sprzedażowy, jaki marka zanotowała na rodzimym rynku. W porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż w Japonii zaliczyła 140-procentowy wzrost. Wzrost, choć nie aż tak imponujący, marka odnotowała także na Starym Kontynencie. W Europie sprzedała 34 020 samochodów. Oznacza to o 43 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zdjęcie Zelektryfikowane samochody stanowiły niemal połowę globalnej sprzedaży Lexusa. / materiały prasowe

Jeśli zaś chodzi o samochody zelektryfikowane w pierwszym półroczu Lexus sprzedał na świecie 180 890 samochodów z klasycznym napędem hybrydowym, hybrydowym typu plug-in oraz elektrycznym. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 71 proc. W sumie samochody z takimi rodzajami napędu stanowią już niemal połowę (47 proc.) globalnej sprzedaży japońskiego producenta.

Najpopularniejsze modele Lexusa

Oczywiście trzon sprzedaży Lexusa stanowią SUV-y i crossovery. W ciągu pierwszej połowy tego roku sprzedano na świecie 265 817 egzemplarzy takich samochodów. Modele RX, NX, UX, LX i GX stanowią 70 proc. wszystkich aut sprzedanych przez japońskiego producenta.

Zdjęcie Trzon sprzedaży Lexusa stanowią SUV-y i crossovery. / materiały prasowe

Liderem sprzedaży w gamie modelowej marki jest RX. W pierwszym półroczu sprzedano 103 783 sztuki, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Drugie miejsce w globalnej sprzedaży japońskiej marki dzierży NX. Od stycznia do czerwca sprzedano 101 195 egzemplarzy tego SUV-a. Podium najpopularniejszych modeli Lexusa na świecie zamyka jednak sedan. Chodzi o model ES. W ciągu pierwszego półrocza sprzedano 82 717 egzemplarzy.

Najpopularniejszym sedanem oraz trzecim modelem marki pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy w pierwszej połowie 2023 roku jest ES. Klienci na całym świecie kupili 82 717 sztuk tej eleganckiej limuzyny.

Jak wygląda sprzedaż Lexusa w Polsce?

Z najnowszych informacji japońskiej marki wynika, że od stycznia do sierpnia tego roku sprzedała 6 923 auta. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 133 proc. W samym sierpniu natomiast marka sprzedała 706 aut, prawie dwa razy więcej niż w tym samym miesiącu w 2022 roku. Od stycznia do sierpnia klienci najchętniej decydowali się na model NX. Było to również drugie najchętniej rejestrowane auto klasy premium w Polsce w tym okresie. W samym sierpniu natomiast największą popularnością wśród pojazdów japońskiego producenta cieszył się UX. W minionym miesiącu klienci zakupili w sumie 216 egzemplarzy modelu.

Jak po ośmiu miesiącach roku japońska marka prezentuje się na tle konkurencji? Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że marka znalazła się na piątym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów klasy premium. Lepsze wyniki zanotowało Audi (16 877 sprzedanych aut), BMW (14 972 egzemplarze), Mercedes (12 228) i Volvo (8 552).

Lexus zakończył produkcję benzynowej wersji modelu UX

W ostatnim czasie Lexus był zmuszony do zakończenia produkcji modelu UX w wersji z dwulitrowym, wolnossącym silnikiem benzynowym (173 KM, 204 Nm). Nie było to jednak spowodowane wynikami sprzedażowymi, a unijnymi normami emisji spalin. W polskich salonach została jednak jeszcze pula aut, które wciąż mogą trafić do klientów. W celu zachęcenia do ich zakupu japoński producent przygotował specjalną ofertę promocyjną.