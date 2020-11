Koniec świata. Król polskich dróg zniknie z oferty!?

Volkswagen bierze się za "optymalizację oferty". Jedną z ofiar nowej polityki, polegającej na ograniczeniu zjawiska kanibalizmu, będzie - uwaga - Volkswagen Passat.

Zdjęcie Volkswagen Passat /INTERIA.PL

Wygląda na to, że dni "króla polskich dróg" są już policzone! I - wbrew wcześniejszym doniesieniom - nie chodzi wyłącznie o Passaty sprzedawane za oceanem!

Reklama

Przypomnijmy - amerykańskie media obiegła niedawno wiadomość, że wraz z wygaszeniem produkcji obecnej generacji Passata, auto definitywnie zniknie z rynku. Jeszcze w 2023 roku w fabryce w Chattanooga w stanie Tennessee, gdzie do tej pory powstawała amerykańska wersja auta, rozpoczną się przygotowania do uruchomienia produkcji nowego elektrycznego suva - ID.4.

Jakby tego było mało, Passat zaczyna również odwrót z rynków europejskich. Wg najnowszych doniesień, bazujących na źródłach w Wolfsburgu, nowa generacja auta, która pojawić ma się w Europie właśnie w 2023 roku, oferowana będzie wyłącznie z nadwoziem kombi! Jak donosi branżowy serwis "Automotive News" Passat w wersji sedan definitywnie zniknie z salonów wraz z zakończeniem produkcji obecnej generacji. Oznacza to, że nowy model doczeka się wyłącznie - jedynie słusznej z punktu widzenia swoich polskich fanów - wersji Variant.



Taka decyzja podyktowana ma być wnikliwą analizą, z której wynika, że niemieckie auto ze stopniowanym tyłem nie wytrzymuje konkurencji ze strony... Skody Superb. Czeski przebój z nadwoziem typu liftback poważnie podkopuję pozycję droższego i mniej przestronnego Passata zwłaszcza na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Skoro więc szukając klasycznej "limuzyny" klienci coraz częściej trafiają do salonów producenta z Mlada Boleslav, utrzymywanie w ofercie Passata w wersji sedan przestaje mieć sens. Szefostwo koncernu doszło do wniosku, że klienci z takich rynków, jak np. Czechy, Polska czy Rumunia praktycznie nie zauważą jego braku, a w krajach zachodniej Europy to właśnie wersja kombi (Variant) odpowiada za zdecydowaną większość sprzedaży Passata. Na tym jednak złe wiadomości z Wolfsburga się nie kończą.



Volkswagen Arteon R-Line Editon 1 / 18 Volkswagen Arteon R-Line Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Optymalizacja oferty i skupienie uwagi na elektrycznej ofensywie oznacza również wycofanie z cenników innego konkurenta Skody Superb - Volkswagena Arteona! Auto, które stanowić też może alternatywę dla części modeli Audi, nie zniknie z rynku nie doczekawszy się kolejnego wcielenia.



Sprzedaż klasycznych sedanów kurczy się w zastraszającym tempie. Ten segment szczególnie mocno odczuwa ekspansję suvów. Dość przypomnieć, że jeszcze 2006-2007 roczne zapotrzebowania na nowego Passata, w samej tylko Europie, przekraczało 300 tys. sztuk. Dla porównania, w ubiegłym roku na drogi Starego Kontynentu trafiło niespełna 125 tys. egzemplarzy.