Ile aut sprowadzają Polacy? Import samochodów w sierpniu

W Polsce nie słabnie popyt na samochody używane. W lipcu bieżącego roku w naszym kraju zarejestrowano po raz pierwszy 78 555 takich aut. To 2,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sumarycznie, od stycznia do końca lipca, import używanych aut do naszego kraju wzrósł już o 17,3 proc!

Zdjęcie Ile używanych aut trafiło do Polski w 2021 roku? / Getty Images