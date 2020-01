Gdzieś zniknęło... 600 tysięcy samochodów

​Niemal trzy tysiące autobusów, ponad 60 tysięcy jednośladów i 770 tysięcy osobówek. To tylko kilka liczb pokazujących, co nowego pojawiło się w Centralnej Ewidencji Pojazdów przez cały 2019 rok.

Najczęstsze błędy przy zakupie nowego samochodu

Jakie pojazdy zgłoszono do bazy CEPiK w ubiegłym roku? W analizie pominięto te, z tymczasowymi tablicami. Nie zajmowaliśmy się również wyrejestrowanymi egzemplarzami i tymi, którym skończył się termin rejestracji.



W naszym zestawieniu znalazły się zatem nowe pojazdy, kupione w Polsce oraz sprowadzone z zagranicy i po raz pierwszy rejestrowane w naszym kraju. Ogółem w całym 2019 roku przybyło nam ponad 1 016 000 aut, ciągników i przyczep. Czas na szczegóły.

W minionym roku zarejestrowano ponad 2800 autobusów i dokładnie 16 trolejbusów. Pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej powinien ucieszyć fakt, że w większości to pachnące jeszcze świeżością pojazdy. Niemal 1100 autobusów zjechało z fabrycznej taśmy w 2019 roku, a blisko 200 rok wcześniej. Z kolei wszystkie trolejbusy pochodzą wyłącznie z tych dwóch roczników.

W obu grupach najczęściej rejestrowano produkowane pod Poznaniem Solarisy. Z Bolechowa pochodzi dokładnie 196 autobusów z ubiegłego roku, 30 z 2018 roku i wszystkie odnotowane "autobusy" korzystające z sieci trakcyjnej. Dokładnie 7 z 2019 roku i 9 o rok starszych.

Dodamy jeszcze, że prawie 600 egzemplarzy pochodzących z ostatnich dwóch lat (a zarejestrowanych w 2019 r.) zasiliło tabory autobusów miejskich, przeszło 230 turystycznych, a niespełna 100 międzymiastowych.

Prawie 16000 rolniczych i niemal 18000 samochodowych - tyle ciągników przybyło w CEP między styczniem a grudniem zeszłego roku. Po około 4000 egzemplarzy popularnych TIRów to DAFy i Scanie, przeszło 3000 to pojazdy marki MAN.

W naszej bazie pojawiło się też prawie 15000 naczep ciężarowych i 39 specjalnych (to m.in. biblioteka na kółkach/kino, ambulans, czy pompa do betonu). Oprócz nich także po kilka tysięcy przyczep ciężarowych, rolniczych, czy specjalnych (wśród nich np. niemal 3000 kempingowych i 11 estrad).

Ponad 83 000 to samochody ciężarowe. W tym zbiorze znajdziemy np. chłodnie, cysterny do przewozu mleka czy paliw płynnych, lawety i śmieciarki.

Mamy też samochody specjalne. W tej kategorii znaleźliśmy 4565 rekordów. Co się pod nimi kryje? 46 bankowozów, 3 garderoby/charakteryzatornie, 6 laboratoriów technicznych, 117 samochodów pogrzebowych, 2 koparki, 963 pojazdy pomocy drogowej czy 3 ruchome reklamy - to tylko niektóre egzemplarze tej kategorii.

Samochód KowalskiegoTeraz to, co najciekawsze - czym Polacy jeżdżą na co dzień.

Zacznijmy od rankingu top 10 w kategorii marka:

Volkswagen (81625) Opel (67240) Ford (54829) Audi (52898) Toyota (52572) Skoda (45155) BMW (45895) Renault (41023) Peugeot (31349) Mercedes-Benz (29142)

Co jeszcze wiemy na temat osobówek zarejestrowanych w 2019 roku? 215 103 auta zostały wyprodukowane w ubiegłym roku. Na drugim miejscu, ze względu na rok produkcji, są samochody z 2018 roku. Tu już sporo mniej rekordów - 69 339. Na trzecim rocznik 2008 - 42 664.

Najpopularniejszy typ nadwozia to hatchback - 258 521 sztuk.

Samochody sprowadziliśmy głównie z Niemiec, Francji i Belgii, ale pojedyncze egzemplarze sprowadziliśmy też np. z Omanu (Ford Expedition z 2014, Audi A8 z 2015, Jeep Wrangler 2013), Zimbabwe (Ford Focus z 2006, Honda Jazz 2015), Meksyku (Ford Focus 2017, Dodge Journey 2015, Volkswagen Golf 2018), czy Ekwadoru (chevrolet Trailblazer 2004).

Najczęściej rejestrowaliśmy auta na benzynę - 487486 i na olej napędowy - 279392 razy. Odnotowaliśmy też 1241 samochodów zasilanych energią elektryczną.

Aż 2228 z dodanych do bazy osobówek otrzymało indywidualne tablice rejestracyjne. Zabytkowe - 788, a dyplomatyczne 145. Reszta jeździ z tablicami zwyczajnymi.

Skoro już o tablicach mowa, to mamy też informacje, jakie jeszcze pojazdy otrzymały niebieskie blachy, jakie żółte a jakie wyróżniają się napisem z nazwą własną. Jeśli chodzi o te pierwsze, czyli tablice dyplomatyczne, otrzymało je również dziewięć motocykli, jedna przyczepa lekka i dwa samochody ciężarowe.



Tablice indywidualne otrzymało także m.in.: 38 autobusów, 12 ciągników rolniczych, 249 motocykli czy 435 samochodów ciężarowych. Z kolei zabytkowe tablice (żółte) posiadają np.: autobus Ikarus 280 z 1990, 327 motocykli, w tym Jawa 175 z 1959 czy 21 samochodów specjalnych (w tym kultowy samochód kempingowy - Volkswagen T2 z 1972). To oczywiście tylko przykłady, bo łącznie w "klubie żółtych" znalazło się 1277 pojazdów.

To jeszcze na koniec krótko o dwóch kółkach. W 2019 roku zarejestrowano 44 944 motocykle i 15 293 motorowery. Najwięcej jednośladów zarejestrowano 30 kwietnia - 521 (428 motocykli i 93 motorowery). Najczęściej rejestrowano te wyprodukowane w ciągu ostatnich trzech lat. Z 2019 roku - 12243 (dominowała Yamaha - 1024 rekordy i Romet Motors - 1732), 2018 roku - 7207 i z 2017 roku - 3175.

- CEPiK to źródło ciekawych informacji o tym, co jeździ po polskich drogach - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.- Ale to nie tylko statystyki. Dzięki tej bazie oferujemy kierowcom coraz więcej e-usług. Dużą popularnością cieszy się Historia Pojazdu, z której Polacy w ubiegłym roku skorzystali aż 129 859 339 razy! Ponad 535 814 razy sprawdzali z kolei swoje punkty karne - dodaje szef MC.

WAŻNE! Jeśli jesteś kierowcą, słyszałeś pewnie, że od początku roku weszło co najmniej kilka zmian, które mogą być dla ciebie istotne. Jedna ze zmian dotyczy tych, którzy nie dopełnią odpowiednich formalności w przypadku sprzedaży lub kupna samochodu (co wiąże się z rejestracją tych faktów) czeka kara finansowa. Zapowiadane zmiany mogły zaniepokoić tych, którzy w przeszłości dokonali sprzedaży auta. Zupełnie niepotrzebnie.

Ewentualne kary dotyczyć mogą osób, które sprzedały lub kupiły samochód i nie dopełniły związanych z tym obowiązków, ale już po wejściu w życie nowych przepisów. A więc osób, które sprzedały lub kupiły samochód już po 1 stycznia. Takie są wytyczne Ministerstwa Infrastruktury.

Od redakcji:

Dane Ministerstwa Cyfryzacji (1 016 000 nowych rejestracji w 2019 roku) kontrastują z wcześniejszymi publikacjami dotyczącymi poziomu rejestracji nowych i używanych pojazdów. Przypominamy, że wg zapewnień instytutu Samar, w ubiegłym roku liczba pierwszych rejestracji (pojazdy sprowadzone) używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony wyniosła 1 009 184 sztuk. Z danych Instytutu wynika ponadto, że w minionym roku w Polsce po raz pierwszy zarejestrowano też 625,5 tys. fabrycznie nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych (+ 25 tys. sztuk rok do roku), z czego 71 proc. trafiło do klientów instytucjonalnych.

Oznacza to, że - w stosunku do danych publikowanych przez Samar - Ministerstwa Cyfryzacji "zgubiło" blisko 617 tys. pojazdów! Z prośbą o wyjaśnienie tych rozbieżności zwróciliśmy się już do przedstawicieli resortu. Czekamy na odpowiedź.