Dramatyczny spadek produkcji samochodów w Polsce. Tak źle nie było od lat

W tym samym czasie liczba rejestracji samochodów dostawczych spadła o 12,3 proc. - wynika z raportu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

102 tysiące nowych samochodów osobowych

Według raportu kwartalnego PZPM i KPMG "Branża motoryzacyjna", w I kwartale zarejestrowano 102 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 13,4 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek sprzedaży zanotowały również segmenty samochodów dostawczych - o 12,3 proc., samochodów ciężarowych - o 3,4 proc. oraz przyczep i naczep - o 2,8 proc. Wzrosła natomiast sprzedaż samochodów osobowych z napędami alternatywnymi - zarejestrowano ich 42 tys., o 13,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Potężny spadek produkcji w Polsce

Jak podkreśla się w raporcie, bardzo niepokojące wskaźniki odnotowano w obszarze produkcji pojazdów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. w Polsce wyprodukowano 90 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 33,4 proc. rok do roku. To najniższy wynik od lat - zaznaczają autorzy publikacji. Najgłębszy spadek odnotowano w produkcji samochodów osobowych - o 37,2 proc.

W ocenie prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia, obserwowane spadki nie dziwią w kontekście wciąż nierozwiązanych problemów z dostępnością półprzewodników i trwającą wojną w Ukrainie. Faryś wskazuje także na spadek o 15,9 proc. liczby pojazdów kupowanych przez przedsiębiorstwa.

"Biorąc pod uwagę to, że sprzedaż pojazdów dostawczych i ciężarowych uznaje się za sygnał wyprzedzający koniunkturę gospodarczą, obecna sytuacja może oznaczać, że przedsiębiorcy myślą o przyszłości bez optymizmu. Cieszy natomiast wzrost liczby pojazdów niskoemisyjnych, a w konsekwencji - bardzo szybki spadek sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikami diesla, których kupujemy już tylko ok. 10 proc." - dodaje Faryś.

Rośnie sprzedaż aut hybrydowych i elektrycznych

Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Mirosław Michna zwraca uwagę, że chociaż na rynku aut z napędami alternatywnymi dominują samochody hybrydowe, to jednak wzrost liczby samochodów w elektrycznych wyniósł 143,5 proc. Michna ostrzega jednak, że dalszy wzrost sprzedaży może ograniczać niewystarczająca dostępność infrastruktury do ładowania. Przypomina jednocześnie, że z początkiem 2022 r. uruchomiony został w tym celu nowy program wsparcia rządowego na zakup i instalację publicznych oraz przydomowych ładowarek.

Jak zaznacza się w raporcie, najlepszy od lat wynik sprzedażowy zanotowano na rynku motocykli. W I kwartale zarejestrowano ich 5 tys., czyli o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Po raz pierwszy od 2019 r. odnotowano także wzrost w I kwartale rejestracji motorowerów - o 18 proc. rok do roku, do poziomu 1,9 tys. nowych motorowerów, czyli o 18 proc. więcej r/r.

