Dacia Duster nowej generacji już ma polskie ceny. Szykuje się przebój

Spis treści: 01 Nowa Dacia Duster - wygląd zewnętrzny

02 Nowa Dacia Duster - wymiary

03 Nowa Dacia Duster - wnętrze

04 Nowa Dacia Duster - wersje i wyposażenie

Nowa Dacia Duster wjeżdża do Polski. Importer zdradził właśnie szczegóły oferty i ogłosił rozpoczęcie przyjmowania zamówień. Wiemy, w jakich wersjach i z jakimi silnikami jest dostępna trzecia generacja SUV-a. A ceny? Najnowsza odsłona ma szansę powtórzyć sukces swoich poprzedników!

Nowa Dacia Duster - wygląd zewnętrzny

Nowa generacja Dustera mocno nawiązuje do prototypowego modelu o nazwie “Bigster", 7-osobowego SUV-a, który trafi na rynek w późniejszym czasie. Z przodu znajdziemy typowe dla obecnych modeli Dacii reflektory z diodami do jazdy dziennej tworzącymi kształt litery “Y", jak również duży wlot powietrza w zderzaku oraz maskę z dużym wgłębieniem i mocno podniesionymi bokami. Samochód prezentuje się muskularnie, budzi respekt i może się podobać.

Solidne przetłoczenia znajdziemy też na tylnych drzwiach oraz błotnikach - całość zwiększa wrażenie solidności, podobnie jak progi i nadkola wykończone tworzywem sztucznym. Z tyłu samochód nie przypomina żadnego modelu w gamie, ale pas tylny to również nawiązanie do koncepcyjnego Bigstera. Tylną część nadwozia zdobi opadająca szyba i subtelny spojler. W nowym Dusterze klamki tylnych drzwi zostały poprowadzone do linii szyb. W nocy ciężko je będzie znaleźć i na pewno nie dosięgną do nich dzieci.

Nowa Dacia Duster - wymiary

Dacia Duster nowej generacji została zaprojektowana na platformie CMF-B, z której korzysta także Renault Arkana, Dacia Sandero i Renault Clio. Najnowsza odsłona jest dłuższa od poprzednika, ale ma krótszy rozstaw osi. O dziwo producentowi udało się minimalnie zwiększyć bagażnik. Auto ma 4343 mm długości (wcześniej 4341 mm), 1656 mm wysokości (-33 mm), 1810 mm szerokości (+6 mm), a rozstaw osi to całe 2657 mm (-16 mm). Przestrzeń bagażowa oferuje 472 litry pojemności (wcześniej 445 litry). W nowej odsłonie wrażenie robi także większy prześwit - w wersji z napędem na przednią oś wynosi 209 mm, a w wariancie z napędem na wszystkie koła (4x4) wynosi 217 mm.

Nowa Dacia Duster - wnętrze

W kabinie znajdziemy nową, inaczej wyprofilowaną kierownicę, zestaw konfigurowalnych cyfrowych wskaźników z 7-calowym wyświetlaczem (standardowo analogowe zegary i 3,5-calowy wyświetlacz) i centralny ekran nowego systemu infotainment obrócony w stronę kierującego. Z deski rozdzielczej zniknął fizyczny panel klimatyzacji - zgodnie z panującymi trendami od teraz siłą nawiewu i temperaturą steruje się za pośrednictwem ekranu.

Nowa Dacia Duster - wersje i wyposażenie

Nowa odsłona Dustera jest dostępna na polskim rynku w czterech wersjach wyposażenia - Essential, Expression, Extreme i Journey - oraz w czterech wersjach napędowych. Klienci mają do wyboru silnik 1.0 ECO-G (100 KM) z fabryczną instalacją LPG, benzynową jednostkę 1.3 TCe (130 KM) z napędem na jedną oś lub wszystkie cztery koła, a także odmianę Hybrid z silnikiem 1.6 o mocy 140 KM.

Dacia Duster 2024 - wersje silnikowe Wersja Silnik Moc Skrzynia Napęd 0-100 km/h Prędkość maks. ECO-G 100 R3, 1.0 100 KM i 170 Nm 6-biegowa, manualna 4x2 14 s/13,2 s (LPG) 163 km/h / 168 km/h (LPG) TCe 130 R3, 1.2 130 KM i 230 Nm 6-biegowa, manualna 4x2 9,9 s 174 km/h TCe 130 4x4 R3, 1.2 130 KM i 230 Nm 6-biegowa, manualna 4x4 11 s 174 km/h Hybrid 140 R4, 1.6 140 KM i 205 Nm automatyczna, Multi-mode 4x2 10,1 s 160 km/h

Wyposażenie wybranych wersji wyposażenia nowej Dacii Duster prezentuje się następująco:

Dacia Duster Essential:

6 poduszek powietrznych

Klimatyzacja manualna

Media Control: radio, USB-C, Bluetooth, 4 głośniki)

Regulacja fotela kierowcy na wysokość

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

Tylne czujniki parkowania

Tempomat

Elektryczne szyby z przodu

Relingi dachowe

Kanapa dzielona 1/3-2/3

Felgi stalowe 16"

Dacia Duster Expression:



Kamera cofania

Automatyczne wycieraczki

Listwy ochronne na drzwiach

Elektryczne szyby z tyłu

Cyfrowy, kolorowy zespół zegarów 7"

Media Display: 10" dotykowy ekran, bezprzewodowa replikacja, usługi zdalne

Konsola centralna ze podłokietnikiem i schowkiem

Felgi aluminiowe 17"

6 punktów mocowania YouClip

Dacia Duster Extreme:



Automatyczna klimatyzacja

Automatycznie składane lusterka

Automatyczne światła drogowe

Karta Keyless Entry

Fotel kierowcy z ledźwia, fotel pasażera z reg. wysokości

YouClip 3w1

Modułowe relingi dachowe

Łatwoczyszcząca tapicerka MicroCloud

Gumowe dywaniki i wkład do bagażnika

Dacia Duster Journey:



Automatyczna klimatyzacja

Automatycznie składane lusterka

Automatyczne światła drogowe

Karta Keyless Entry

Ładowarka indukcyjna

Automatyczny hamulec postojowy

Media Nav Live: nawigacja on-line na 8 lat, 6 głośników, system audio Arkamys 3D Sound, App Store Dacia

Felgi aluminiowe 18"

Dacia Duster 2024 - polskie ceny Wersja/Silnik Essential Expression Extreme Journey ECO-G 100 79 900 zł 87 900 zł 93 900 zł 93 900 zł TCe 130 - - 100 900 zł 100 900 zł TCe 130 4x4 - - 112 400 zł 112 400 zł Hybrid 140 - - 117 400 zł 117 400 zł