Spis treści: 01 Chińska marka Maxus rozwija sprzedaż samochodów w Europie

02 Jakie samochody osobowe oferuje Maxus w Polsce?

03 Chińska marka Maxus oferuje w Polsce także samochody użytkowe Nowe samochody Zupełnie nowa marka samochodów już w Polsce. Maxus namiesza na rynku?

Chińska marka Maxus rozwija sprzedaż samochodów w Europie

Maxus to marka należąca do państwowego giganta SAIC Motor, który swoją siedzibę ma w Szanghaju. SAIC Motor jest jednym z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. Chińska marka sukcesywnie rozwija swoją działalność w Europie. Na Starym Kontynencie po raz pierwszy pojawiła się w 2018 roku w Norwegii. Trafiła tam dzięki norweskiej firmie RSA. Następnie działalność marki rozszerzała się o takie kraje jak Szwecja, Dania, czy Finlandia. W końcu chiński producent trafił do Polski i zaczął pracować na rozwojem swojej sieci dealerskiej. Placówki ma już w takich polskich miastach jak Warszawa, Gdańsk czy Łódź. Teraz podane zostały ceny, jakie przyjdzie zapłacić klientom chętnym na zakup chińskiego elektryka. A wybór jest dość spory. Marka oferuje w naszym kraju sześć modeli.

Reklama

Jakie samochody osobowe oferuje Maxus w Polsce?

W gamie samochodów osobowych znajdują się minivan Euniq 5 dysponujący układem foteli 2+2+2 oraz SUV Euniq 6. Oba auta wyposażone są w akumulator o pojemności 70 kWh, oraz silnik elektryczny generujący 177 KM. W standardzie znajdziemy pakiet Exclusive, który obejmuje kamerę cofania 360 stopni, panoramiczny szyberdach, tempomat adaptacyjny, elektryczną pokrywę bagażnika czy 12,3-calowy ekran dotykowy. Euniq 5 ma kosztować 245 877 złotych brutto, z kolei Euniq 6 - 240 957 złotych brutto.

Zdjęcie Maxus Euniq 6, podobnie jak Euniq 5, będzie dysponował mocą 177 KM. / materiały prasowe

Innym modelem osobowym w gamie jest, mogący pomieścić siedem osób, van Mifa 9. Samochód otrzymał akumulator większy od tych w wyżej wymienionych modelach. Jego pojemność to 90 kWh. Silnik zapewnia moc 245 KM. Cena za to auto ma wynosić 356 677 złotych brutto.

Zdjęcie Maxus Mifa 9 jest siedmiomiejscowym vanem. / materiały prasowe

Kolejnym autem w gamie jest pick-up - T90 EV. Producent przedstawiał ten samochód jako pierwszego elektrycznego pick-upa na Starym Kontynencie. Ma prawie 5,4 m długości, 1,9 m szerokości i 1,8 m wysokości. Rozstaw osi ma wynosić 3,15 m. T90 EV ma dysponować ładownością na poziomie tony. Na chwilę obecną chiński producent będzie oferował samochód tylko w wersji pięcioosobowej z silnikiem o mocy 180 KM i akumulatorem o pojemności 88,8 kWh. Koszt zakupu ET 90 to 319 677 złotych.

Zdjęcie Maxus przedstawiał model T90 EV, jako pierwszy elektryczny pick-up w Europie. / Maxus / materiały prasowe

Chińska marka Maxus oferuje w Polsce także samochody użytkowe

Oprócz tego w skład polskiej oferty wchodzą dwa stricte użytkowe modele - e-Deliver 3 oraz e-Deliver 9. Pierwszy z nich, mniejszy dostawczak (w dwóch wariantach długości - 4555 mm lub 5145 mm), oferowany jest z przestrzenią bagażową o pojemności 4,8 lub 6,3 metra sześciennego. Wersja o mniejszej pojemności oferowana jest z akumulatorem o pojemności 35 kWh (151 167 złotych) lub 50 kWh (189 297 złotych). W obu przypadkach moc silnika elektrycznego wynosi 122 KM. Wersja o większej pojemności oferowana jest zarówno, jako furgon (212 667 złotych, jak i podwozie do zabudowy (206 517 złotych). Obie odmiany wyposażone są w silnik elektryczny o mocy 122 KM i akumulator mający pojemność 50 kWh.

Zdjęcie Maxus e-Deliver 3 i e-Deliver 9. / materiały prasowe

Ostatnim w ofercie Maxusa jest e-Deliver 9. Oferowany w dwóch wersjach długości (5545 mm i 5940 mm), a także w różnych odmianach jeśli chodzi o stosunek wysokości do długości. Dostępny jest jako podwozie do zabudowy, dostawczak lub 9-osobowy van. W każdej z wersji oferowany jest silnik elektryczny generujący 200 KM. Poszczególne oferty różnią się natomiast pojemnością akumulatora. Ta może wynosić 51,5 kWh, 65 kWh, 72 kWh lub 88,55 kWh. Ceny za ten model startują od 303 687 złotych brutto. Finalnie można przekroczyć nawet 400 tys. złotych brutto.

***