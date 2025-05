W skrócie Henryka Krzywonos-Strycharska sugeruje, aby tablice rejestracyjne były przypisane do właściciela, a nie pojazdu, co zwiększyłoby ich atrakcyjność.

Wiceminister Bukowiec podkreśla, że obecny system przypisuje numery do pojazdów na podstawie numeru VIN.

Od 2022 r. właściciele mają możliwość zachowania numeru rejestracyjnego bez ponoszenia kosztów wydania nowych tablic.

Indywidualne tablice rejestracyjne funkcjonują od 25 lat

Henryka Krzywonos-Strycharska wskazuje, że możliwość pozostawienia indywidualnych tablic rejestracyjnych po sprzedaży pojazdu spotkałaby się z pozytywnym odbiorem ze strony zmotoryzowanych. To prosty sposób na zwiększenie zainteresowania indywidualnymi wyróżnikami, co bezpośrednio przełożyłoby się na wzrost wpływów z tytułu ich wydawania. Posłanka słusznie zauważyła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami indywidualne tablice rejestracyjne, podobnie jak standardowe, przypisane są do konkretnego pojazdu. Podczas sprzedaży pierwotny właściciel nie ma możliwości ich pozostawienia ani przeniesienia na inny samochód czy motocykl.

Od 2000 r. istnieje możliwość wyrobienia indywidualnych tablic rejestracyjnych, co jest popularnym rozwiązaniem wśród kierowców ceniących personalizację swoich pojazdów. Niestety przepisy nie pozwalają na ich przenoszenie na nowo zakupione samochody, co może być rozczarowujące dla właścicieli, którzy chcieliby zachować swoją unikalną kombinację znaków na nowych pojazdach

Kierowcy również chcieliby takiej zmiany. Indywidualne tablice powinny być przypisane do właściciela

Obowiązujące regulacje prawne nie zezwalają na pozostawienie ani przeniesienie unikalnej kombinacji znaków na nowy pojazd. Henryka Krzywonos-Strycharska zapytała ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, czy Ministerstwo Infrastruktury rozważa wprowadzenie zmian, które umożliwiłyby przypisanie tablic rejestracyjnych do właściciela, a nie do pojazdu. Posłanka wskazała, że byłoby to dobre posunięcie, które zwiększyłoby ich atrakcyjność.

Wiceminister infrastruktury w odpowiedzi przyznał, że nie ma możliwości zachowania przez zbywcę pojazdu nadanego numeru rejestracyjnego, co wynika z fundamentalnej zasady polskiego systemu rejestracji pojazdów - numer rejestracyjny jest nadawany pojazdom na podstawie unikalnego numeru VIN.

Kierowcy mogą zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne

Od 31 stycznia 2022 r. istnieje możliwości zachowania - na wniosek właściciela - dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Opłata za wydanie tablic samochodowych to 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, a od 4 września 2022 r. nie trzeba uiszczać opłaty za nalepkę kontrolną, co w sumie, razem z opłatą ewidencyjną, daje 99,50 zł oszczędności. Aby nowy nabywca mógł pozostawić dotychczasowe numery rejestracyjne, pojazd musi być zarejestrowany w Polsce, tablice muszą być czytelne, w należytym stanie i posiadać aktualny wzór.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium RP i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne

Zmiana choć prosta jest bardzo kosztowna i czasochłonna

Propozycje wprowadzenia zmiany pozwalającej na zatrzymanie indywidualnych numerów rejestracyjnych przy sprzedaży pojazdu pojawiały się już kilkakrotnie. Głównym problemem jest zasada rejestracji pojazdów, na której od wielu lat oparty jest cały system. Stanisław Bukowiec wskazał, że obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmian legislacyjnych w kwestii indywidualnych tablic rejestracyjnych, ponieważ byłaby to bardzo kosztowna i czasochłonna zmiana, wiążąca się z gruntowną modernizacją systemu rejestracji.

Ile kosztuje wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych do samochodu?

Każdy pojazd silnikowy musi być zarejestrowany. Indywidualne tablice rejestracyjne to przywilej, który wyróżnia auto z tłumu. Personalizowana rejestracja składa się z oznaczenia województwa oraz kombinacji co najmniej trzech znaków (liter i cyfr). Zgodnie z art. 5 Kodeksu cywilnego treść rejestracji nie może być niezgodna z zasadami współżycia społecznego i nie może w żaden sposób nękać otoczenia. Koszt uzyskania indywidualnych tablic rejestracyjnych to 1 tys. zł. O połowę mniej zapłacą właściciele motocykli. Dla porównania opłata za standardowy wzór wynosi odpowiednio 80 zł i 40,50 zł.