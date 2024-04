Audi Q6 i SQ6 e-tron z polskimi cenami. Dodatkowe 255 km w 10 minut

Spis treści: 01 Audi Q6 e-tron. Kierowca może wybrać wzór świateł

02 Audi Q6 e-tron. Dodatkowe 255 km w 10 minut

03 Jaki napęd w Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron?

04 Tylko jedna wersja wyposażenia w Audi Q6 e-tron

05 Audi SQ6 e-tron. Wyposażenie

06 Ile kosztuje Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron?

Audi Q6 e-tron. Kierowca może wybrać wzór świateł

Audi Q6 e-tron zwraca na siebie uwagę m.in. aktywną cyfrową sygnaturą świetlną. Kierowca może wybrać jeden z ośmiu dostępnych wzorów przy pomocy ekranu multimediów lub swojego telefonu. Nowością są również tylne światła OLED drugiej generacji. Sześć paneli składających się łącznie z 360 segmentów generuje nowy obraz co 10 ms, korzystając ze specjalnie opracowanego algorytmu. W ten sposób auto może komunikować się z otoczeniem.

Audi Q6 e-tron. Dodatkowe 255 km w 10 minut

Audi chwali się, że Q6 e-tron zostało zbudowane na opracowanej we współpracy z Porsche, platformie PPE. Pozwala ona na zastosowanie litowo-jonowego akumulatora o pojemności netto wynoszącej 94,9 kWh. Nowo opracowany magazyn energii składa się z 12 modułów zawierających łącznie 180 ogniw pryzmatycznych. Sprawia to, że cała konstrukcja jest lżejsza, a zarazem zapewnia zasięg do 624 km na jednym ładowaniu.

Audi chwali się również 800-woltowym układem, który pozwala na uzupełnienia energii z mocą do 270 kW. Zdaniem niemieckiego producenta przy zastosowaniu odpowiedniej ładowarki zwiększenie zasięgu o 255 km zajmie 10 minut. Z kolei ładowanie z poziomu 10 do 80 proc. ma trwać ok. 21 minut.

Jaki napęd w Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron?

Nowy elektryczny SUV dostępny jest w dwóch wariantach - bazowym Q6 i bardziej sportowym SQ6. Obie wersje wyposażone są w dwa silniki elektryczne, które w pierwszym przypadku łącznie generują 375, a w drugim 510 KM. Q6 e-tron przyspiesza do 100 km/h w 5,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 210 km/h. Zasięg wynosi 624 km. SQ6 e-tron z kolei 100 km/h osiąga po 4,3 s i rozpędza się do 230 km/h. W tym przypadku zasięg jest mniejszy - do 596 km.

Zdjęcie Audi SQ6 e-tron generuje 510 KM i rozpędza się do 230 km/h. / materiały prasowe

Audi Q6 e-tron - dane techniczne Wersja Q6 e-tron SQ6 e-tron Pojemność baterii w kWh brutto/netto 100 / 94,9 100 / 94,9 Maksymalna moc 387 KM 516 KM Prędkość maksymalna 210 km/h 230 km/h Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 5,9 s 4,3 s Zasięg (WLTP) do 624 km do 596 km Masa własna bez kierowcy 2350 kg 2350 kg

Tylko jedna wersja wyposażenia w Audi Q6 e-tron

Zwykłe Q6 e-tron dostępne jest obecnie w tylko jednej wersji wyposażenia, Basic. Znajdziemy tutaj m.in.:

lusterka boczne z diodami wyświetlającymi grafikę na podłożu

trzystrefową klimatyzację automatyczną

elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika

cyfrowy kluczyk (możliwość otwierania i zamykania przy użyciu smartfona lub smartwatcha)

ogrzewanie kierownicy

11,9-calowy wyświetlacz zegarów

14,5-calowy ekran multimediów

adaptacyjny tempomat

reflektory LED Plus

światła tylne LED Pro

manualnie regulowane siedzenia z przodu

ogrzewanie przednich foteli i skrajnych siedzeń z tyłu

18-calowe koła

Audi SQ6 e-tron. Wyposażenie

Podobnie jak wyżej wymieniona wersja, SQ6 e-tron również dostępne jest tylko w jednej odmianie wyposażenia - Basic. Tutaj oprócz elementów wyposażenia ze zwykłego Q6 e-tron znajdziemy m.in.:

zaciski hamulców w czarnym kolorze

sportowe zawieszenie S (obniżone o 25 mm w porównaniu z zawieszeniem standardowym)

system e-tron sport sound z generowanym cyfrowo dźwiękiem

20-calowe koła

specjalne fotele przednie z elektryczną regulacją

trójramienną kierownicę

Zdjęcie Wewnątrz Audi SQ6 e-tron wyróżnia się m.in. trójramienną kierownicą oraz elektrycznie regulowanymi fotelami. / materiały prasowe

Ile kosztuje Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron?

W podstawowej specyfikacji za Audi Q6 e-tron zapłacić trzeba co najmniej 355 tys. złotych. Jeśli zdecydujemy się na mocniejszą wersję, czyli SQ6 e-tron, cena wzrośnie do minimum 419 tys. złotych. Klienci będą musieli trochę poczekać na swoje samochody. Pierwsze egzemplarze pojawią się w drugiej połowie roku.