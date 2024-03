Audi Q6 e-tron w pełnej krasie. Wygląda obłędnie, a jak jeździ?

Spis treści: 01 Audi Q6 e-tron. Ładowanie od 5 do 80 proc. w 21 minut

02 Audi Q6 e-tron. Nawet 516 KM i 4,3 do "setki"

03 Audi Q6 e-tron. Pomiędzy komfortem, a jazdą sportową

04 Audi Q6 e-tron wygląda jak e-tron GT w wariancie SUV

05 Audi Q6 e-tron. Cyfrowy kokpit i dwa ekrany

06 Audi Q6 e-tron wkrótce w polskich salonach. Cena i warianty

Po wielomiesięcznym oczekiwaniu i kilku kontrolowanych przeciekach, Audi Q6 e-tron wreszcie zadebiutowało w pełnej okazałości. Podczas oficjalnej premiery w Monachium, niemiecki producent po raz pierwszy pokazał nowy model bez kamuflażu, jednocześnie zdradzając wiele istotnych szczegółów dotyczących jego konstrukcji. Jak się bowiem okazuje, to wcale nie obłędna stylistyka gra tu pierwsze skrzypce. O wiele ważniejszą kwestią jest opracowana przy współpracy z Porsche platforma PPE. Ta - jak zapewniano nas podczas konferencji - ma szanse wynieść samochody elektryczne koncernu na zupełnie nowy poziom. A co w niej jest takiego niezwykłego?

Audi Q6 e-tron. Ładowanie od 5 do 80 proc. w 21 minut

Przede wszystkim chodzi o samą architekturę nowej platformy. Dzięki skalowanej i w pełni modyfikowalnej budowie, może ona służyć za bazę projektową dla różnorodnych samochodów z wielu segmentów - zarówno pojazdów z wysokim zawieszeniem, jak i popularnych modeli typu Sportback oraz Avant. Dość powiedzieć, że rozwiązanie umożliwia dostosowywanie rozmiarów baterii, a nawet ingerencję w rozstaw osi całej konstrukcji, co oznacza, że w przyszłości mogłoby stanowić bazę dla wszystkich bezemisyjnych modeli w całej grupie Volkswagena. Daleko nie trzeba szukać - już teraz na tej samej płycie oparto m.in. zaprezentowanego niedawno bezemisyjnego Porsche Macana.

To jednak nie wszystko. Nowa platforma już teraz pozwala zastosować we wszystkich modelach elektrycznych baterię litowo-jonową o pojemności 100 kWh brutto (95 kWh netto). W porównaniu do systemów akumulatorowych stosowanych wcześniej przez Audi, nowe rozwiązanie składa się z zaledwie dwunastu modułów zawierających łącznie 180 ogniw pryzmatycznych. Dzięki temu cała konstrukcja jest lżejsza, a jeśli wierzyć w zapewnienia producenta - wystarczająco wydajna, by umożliwić pokonanie nawet 625 kilometrów na jednym ładowaniu. Jednocześnie istotnym elementem zwiększającym efektywność jest zaawansowany system rekuperacji odzyskujący energię z mocą do 220 kW. Układ ten może obsłużyć około 95 procent wszystkich codziennych procesów hamowania.

Zdjęcie Nowa platforma pozwala zastosować baterię litowo-jonową o pojemności 100 kWh brutto (95 kWh netto). / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Duży krok naprzód stanowi także nowy 800-woltowy układ ładowania, który umożliwia uzupełnianie energii z mocą do 270 kW. W przypadku znalezienia odpowiedniej ładowarki, pozwala to na doładowanie baterii w samochodzie od 5 do 80 procent w zaledwie 21 minut. W sytuacji, gdy stacja nie jest w stanie obsłużyć maksymalnej mocy - przełącznik wysokiego napięcia w baterii umożliwia ładowanie w trybie 400-woltowym, dzieląc akumulator na dwa magazyny energii.

Audi Q6 e-tron. Nawet 516 KM i 4,3 do "setki"

Wszystko brzmi pięknie, ale jak to wygląda w przypadku Audi Q6 e-tron? Nowy elektryczny SUV niemieckiego producenta od razu debiutuje w dwóch wariantach - usportowionym (SQ6) oraz standardowym (Q6). Obie wersje są napędzane dwoma silnikami elektrycznymi, a łączna moc całego układu wynosi 510 KM w przypadku SQ6 oraz 375 KM w przypadku wersji "standardowej". Co ciekawe, dzięki nowej konstrukcji silniki elektryczne zajmują 30 proc. mniej miejsca, a to z kolei oznacza zmniejszenie masy pojazdu o niemal 20 proc. względem modeli poprzedniej generacji. Niemiecka nowość waży zaledwie 2350 kg, co jak na sporej wielkości elektrycznego SUV-a z dużą baterią jest zaskakująco dobrym wynikiem.

Zdjęcie Audi Q6 e-tron / materiały prasowe

Jednocześnie mniejsza masa samochodu przekłada się na lepsze osiągi. Audi SQ6 e-tron osiąga prędkość 100 km/h po zaledwie 4,3 sek. Wersja pozbawiona "S" w nazwie modelu, od 0 do 100 km/h rozpędza się natomiast w 5,9 sek. Chociaż dla wielu maniaków prędkości, wartości te mogą wydawać się mało ekscytujące, zapewniamy, że w zupełności wystarczają do wprowadzenia pasażerów w niemałe zaskoczenie. Zwłaszcza przy ruszaniu z wykorzystaniem funkcji "launch control".

Audi Q6 e-tron - dane techniczne Wersja Q6 e-tron SQ6 e-tron Pojemność baterii w kWh brutto/netto 100 (94,9) 100 (94,9) Maksymalna moc 387 KM 516 KM Prędkość maksymalna 210 km/h 230 km/h Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 5,9 s 4,3 s Zasięg (WLTP) 625 km 598 km Masa własna bez kierowcy 2,350 kg 2,350 kg

Audi Q6 e-tron. Pomiędzy komfortem, a jazdą sportową

Zaskoczeniem może się także okazać układ jezdny nowego elektryka. Producent zdecydował się bowiem na spore zmiany w konstrukcji zawieszenia, częściowo przeprojektowując całą oś przednią samochodu. Układ kierowniczy jest teraz przykręcony do ramy pomocniczej, a dopracowana kinematyka osi zapewnia zauważalnie większą dynamikę jazdy. Całość wpływa na zachowanie układu kierowniczego, dzięki czemu pojazd sprawia wrażenie szalenie zwrotnego i jednocześnie dość twardo zestrojonego.

Dzień przed premierą nowego Audi Q6 e-tron, producent umożliwił nam krótkie przetestowanie możliwości samochodu na zamkniętym torze testowym. Dzięki zastosowaniu napędu na wszystkie koła i przeniesieniu momentu obrotowego na silnik elektryczny przy tylnej osi, nowy SUV okazuje się zwinny podczas pokonywania serii szybkich zakrętów, jednocześnie zapewniając typowo tylnonapędowe doznania. W trybie jazdy "dynamic" model zachwyca swoją sztywnością, a reakcje kierownicy są szybkie i precyzyjne. Śmiało można zaryzykować stwierdzeniem, że jak na luksusowego SUV-a, Q6 e-tron prowadzi się nad wyraz sportowo.

Zdjęcie Dzień przed premierą nowego Audi Q6 e-tron, producent umożliwił nam na krótkie jazdy wersją w kamuflażu. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Oczywiście wszystko to zmienia się momencie przełączenia pojazdu w tryb "komfort". Dzięki zastosowaniu adaptacyjnego zawieszenia z systemem pneumatycznego kontrolowania tłumienia, elektryczne Audi w ułamku sekundy przemienia się w wygodnego i komfortowego "kanapowca". Inteligentne zawieszenie w zależności od prędkości i warunków na drodze, dostosowuje swoje właściwości do wymagań kierowcy. Na dokładne przetestowanie nowego układu kierowniczego i właściwości jezdnych Q6 e-tron przyjdzie jednak czas, gdy samochodem będzie nam dane pojeździć dłużej.

Audi Q6 e-tron wygląda jak e-tron GT w wariancie SUV

Zostawmy zatem kwestie techniczne i przyjrzyjmy się samemu modelowi. Nowe Audi Q6 e-tron bez wątpienia zaskakuje swoją stylistyką. Samochód zachowuje wręcz idealne proporcje, a kształt nadwozia w udany sposób nawiązuje do sportowego modelu e-tron GT. Pionowo poprowadzony przedni pas sprawia wrażenie, że pojazd jest "napompowany" i agresywny, a wrażenie to podkreślają liczne załamania i krawędzie, które w udany sposób współgrają z "miękkimi" kształtami nadwozia. Dynamiczną stylistykę podkreśla nisko poprowadzona przednia szyba oraz opadające słupki D, które w udany sposób łączą się z się z muskularnymi błotnikami. Możemy śmiało zaryzykować stwierdzeniem, że jest to jeden z najładniejszych SUV-ów dostępnych obecnie na rynku. I nie mamy tu na myśli tylko pojazdów elektrycznych.

Zdjęcie Audi Q6 e-tron wygląda jak e-tron GT w wariancie SUV. Na zdjęciu wariant SQ6 / materiały prasowe

Nowoczesną sylwetkę podkreśla ponadto nowa architektura oświetlenia. Do Audi Q6 e-tron trafiły dobrze już znane reflektory Matrix LED, które pozwalają na wybór sygnatur świetlnych do jazdy w dzień. Kierowca może wybrać jeden z ośmiu dostępnych wzorów przy pomocy ekranu MMI lub telefonu. Nowość stanowią jednak tylne światła OLED drugiej generacji, które po raz pierwszy mogą komunikować się z otoczeniem. Dzięki zastosowaniu sześciu paneli diodowych, składających się z 360 segmentów, Audi Q6 e-tron może wyświetlać na nich odpowiednie komunikaty. Np. w momencie wystąpienia wypadku lub awarii na drodze, tylne lampy ostrzegą innych użytkowników drogi wyświetlając symbole ostrzegawcze w formie trójkąta.

Rozmiarami nowy model plasuje się niemal idealnie pomiędzy bezemisyjnymi modelami Q4, a Q8. Przy rozstawie osi wynoszącym 2899 milimetrów, długości 4771 milimetrów i szerokości 1965 milimetrów, pojazd zapewnia wystarczająco dużo miejsca dla czterech pasażerów z bagażem. Na upartego na tylną kanapę zmieszczą się trzy osoby dorosłe, jednak w takim przypadku ich wysokość nie powinna znacząco przekraczać 170 cm. Podobnie jak w innych modelach Audi, zarówno kierowca, jak i pasażerowie nie mogą narzekać na brak komfortu. Fotele zostały świetnie wyprofilowane i zapewniają szeroki wachlarz konfiguracji.

Zdjęcie Materiały wykończenia stoją na najwyższym poziomie. W Audi Q6 e-tron nie brakuje także praktycznych schowków / materiały prasowe

Audi Q6 e-tron. Cyfrowy kokpit i dwa ekrany

Najciekawiej we wnętrzu Audi Q6 e-tron prezentuje się nowy, cyfrowy kokpit. Jego kluczowe elementy stanowią dwa duże wyświetlacze - 11,9-calowy ekran cyfrowych zegarów oraz 14,5-calowy ekran dotykowy MMI. Panele te łączą się ze sobą, tworząc wspólną i zakrzywioną taflę, której kontury zostały dopasowane do ogólnej krzywizny deski rozdzielczej. Dzięki zastosowaniu dodatkowego oświetlenia, całość sprawia wrażenie, jakby unosiła się w przestrzeni kokpitu.

Nowością jest także dodatkowy 10,9-calowy ekran dla pasażera, który wzorem technologii stosowanej w Porsche, posiada aktywny tryb prywatności. Oprócz aplikacji informacyjno-rozrywkowych pozwala on na wspomaganie kierowcy w ustawianiu celi nawigacji lub znalezienia miejsca parkingowego, czy restauracji. W przeciwieństwie jednak do rozwiązania występującego w modelach ze Stuttgartu, dodatkowy ekran w Audi wygląda jakby został doczepiony na siłę i nie do końca współgra ze stylistyką pozostałych wyświetlaczy. Naszym zdaniem nieco to psuje ogólne wrażenie udanie zaprojektowanego kokpitu.

Duże zmiany dotknęły również system informacyjno-rozrywkowy, który po raz pierwszy wykorzystuje system operacyjny Android Automotive. Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom jego treści, właściciel nowego Audi Q6 e-tron ma dostęp do najnowszych wersji programów i aplikacji, które może pobierać bezpośrednio z wbudowanego sklepu. Jednocześnie uspokajamy fanów Apple - system umożliwia także pełną integrację z funkcjami CarPlay.

Zdjęcie Najciekawiej we wnętrzu Audi Q6 e-tron prezentuje się jego nowy, cyfrowy kokpit. / materiały prasowe

Audi Q6 e-tron wkrótce w polskich salonach. Cena i warianty

Zamówienia na Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron ruszają już w tym miesiącu. Ceny zaczynają się od 74 700 euro za Audi Q6 e-tron i 93 800 euro za Audi SQ6 e-tron. Oprócz różnic konstrukcyjnych i mocniejszych silników elektrycznych, usportowiony wariant oferuje także bogatsze wyposażenie standardowe. W oby przypadkach opcjonalnie będzie dostępne elektronicznie sterowane sportowe zawieszenie pneumatyczne z bezstopniowym adaptacyjnym systemem tłumienia. Niebawem do powyższych dołączy także Audi Q6 e-tron w wariancie tylnonapędowym. Będzie on dostępny w dwóch wariantach bateryjnych - o pojemności 100 i 83 kWh brutto.

Zdjęcie Audi chwali się, że teraz okablowania jest dużo mniej niż wcześniej. Wierzymy na słowo. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Zdjęcie 800-woltowy układ ładowania umożliwia uzupełniania energii z mocą do 270 kW. / materiały prasowe

Zdjęcie Bagażnik ma pojemność 526 l. Po złożeniu oparć kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1529 l. / materiały prasowe

Zdjęcie Dodatkowy ekran w Audi Q6 e-tron wygląda jakby został doczepiony na siłę / materiały prasowe

Zdjęcie Audi Q6 e-tron może wyświetlać na lampach odpowiednie komunikaty - np. znak trójkąta ostrzegawczego. / materiały prasowe