Gdy pada deszcz, ten czujnik wariuje. Tysiące kierowców z problemem

Coraz więcej kierowców ufa nowoczesnym systemom w autach. Niestety, czujnik zmierzchu i deszczu potrafi zawieść wtedy, gdy najbardziej go potrzebujemy. W czasie deszczu jazda na światłach dziennych to nie tylko błąd – to wykroczenie karane mandatem.