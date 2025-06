Producent przyznaje się do błędu. "Naprawiamy to"

Przyznaje to otwarcie Tim Kuniskis, dyrektor generalny marki RAM. Przyznał bez ogródek: "Każdy popełnia błędy, ale to, jak to reagujesz, pokazuje, kim jesteś. RAM popełnił błąd, wycofując HEMI. Przyznajemy się do tego i właśnie go naprawiamy". Dodaje też, że sam silnik wraca nie tylko ze względów emocjonalnych, ale także technicznych i rynkowych. W ramach procesu deregulacji EPA zapowiedziała rewizję i osłabienie standardów dotyczących emisji i zużycia paliwa, które wcześniej ograniczały produkcję cięższych jednostek spalinowych.