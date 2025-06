Żeby rozwiać wątpliwości, dobrze jest najpierw wyjaśnić klika podstawowych pojęć - wielu kierowców robi błędy już na tym etapie. Przede wszystkim: ciągnik rolniczy to nie jest pojazd wolnobieżny! To dwie zupełnie różne kategorie pojazdów, inaczej traktowane przez przepisy.

Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych

To rozróżnienie jest istotne, choć nie wpływa na to, czy dany pojazd można wyprzedzać na ciągłej linii czy też nie.

Wydawać by się mogło, że sprawa jest oczywista: na linii ciągłej wyprzedzać nie wolno - koniec, kropka. Tymczasem to jedno z częstszych nieporozumień wśród kierowców. Sama obecność linii ciągłej nie zakazuje wyprzedzania jako takiego - zabronione jest tylko jej przekraczanie. Jeśli więc pojazd przed nami zjedzie maksymalnie na pobocze i umożliwi manewr bez najeżdżania na linię, wyprzedzenie go będzie legalne.

Jeszcze kilka lat temu przepisy zobowiązywały kierowców pojazdów wolnobieżnych do zatrzymania się, jeśli było to konieczne, by umożliwić innym bezpieczne wyprzedzenie. Obecnie taki obowiązek już nie istnieje - został usunięty przy jednej z nowelizacji ustawy. W praktyce oznacza to, że kierowca traktora, kombajnu czy innego wolno jadącego pojazdu może jechać kilometrami, spowalniając ruch, i nie łamie przy tym żadnych przepisów. Decyzja o zjechaniu na pobocze lub do zatoczki, by przepuścić szybsze pojazdy, zależy wyłącznie od jego dobrej woli.