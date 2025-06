We Włoszech obowiązują przepisy ograniczające możliwość pracy zawodowej dla starszych kierowców. Zgodnie z artykułem 126 tamtejszego kodeksu drogowego, po ukończeniu 68. roku życia nie można już prowadzić pojazdów ciężarowych. Przepis ten dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii C i CE, czyli uprawnionych do kierowania ciężarówkami oraz zestawami z przyczepą. Za złamanie tych zasad grożą poważne konsekwencje - kara finansowa w wysokości nawet 1200 euro (około 5 tys. zł) oraz tymczasowe cofnięcie uprawnień do kierowania, trwające maksymalnie osiem miesięcy.

Zakaz jazdy dla seniorów we Włoszech

Włoskie przepisy nie odbierają jednak starszym kierowcom prawa do prowadzenia wszystkich pojazdów. Seniorzy mogą nadal poruszać się samochodami osobowymi i motocyklami - posiadając kategorię A lub B - pod warunkiem regularnych badań lekarskich. Taki obowiązek dotyczy kierowców zawodowych już od 50. roku życia, a dla pozostałych uczestników ruchu wchodzi w życie po ukończeniu 60 lat.

Co do zasady, prawo jazdy kategorii C i CE pozwala na prowadzenie ciężarówek jedynie do 65. roku życia. W wyjątkowych przypadkach można ten limit przedłużyć do 68 lat, ale tylko po pozytywnym wyniku specjalistycznych badań oceniających stan zdrowia i zdolność psychofizyczną do kierowania pojazdem.

Decyzje władz włoskich opierają się na danych przedstawionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z których wynika, że osoby starsze częściej uczestniczą w wypadkach z udziałem ciężarówek. Podobne zjawisko występuje również w innych państwach UE - przykładowo we Francji w 2021 roku aż 449 kierowców powyżej 75. roku życia zginęło na drogach, co stanowi wyraźnie zawyżony wskaźnik względem udziału tej grupy wiekowej w ogólnej liczbie kierujących.

Zakaz jazdy dla seniorów budzi kontrowersje

Włoska branża transportowa - podobnie jak sektor przewozowy w całej Europie - od lat boryka się z niedoborem kierowców. Zawód ten traci na atrakcyjności w oczach młodych ludzi, co potwierdzają dane z badań włoskiego stowarzyszenia przewoźników. W takiej sytuacji rezygnacja z usług doświadczonych kierowców wyłącznie z powodu osiągnięcia określonego wieku budzi kontrowersje i rodzi pytania o racjonalność takiego podejścia.

Przeciwnicy obecnych regulacji przekonują, że bardziej sprawiedliwym i skutecznym rozwiązaniem byłoby indywidualne podejście do każdego przypadku - z oceną faktycznych zdolności do prowadzenia pojazdu. Proponują, aby zamiast sztywnej granicy wieku, skupić się na sprawności fizycznej i psychicznej kierowcy oraz jego doświadczeniu. Alternatywnie, postulują wprowadzenie częstszych badań medycznych dla starszych kierowców, zamiast pozbawiania ich możliwości pracy z dnia na dzień.

Zakaz jazdy dla starszych kierowców w Polsce

Włoskie przepisy mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla innych krajów Unii Europejskiej, które rozważają wprowadzenie podobnych ograniczeń dla starszych kierowców zawodowych. Choć w Polsce nie ma obecnie planów wdrażania takich regulacji, również u nas trwa debata na temat bezpieczeństwa seniorów za kierownicą. Eksperci zwracają uwagę na konieczność wypracowania rozwiązań, które z jednej strony poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego, a z drugiej nie będą prowadzić do wykluczenia ze względu na wiek.

We Włoszech natomiast toczą się obecnie rozmowy na temat ewentualnego złagodzenia obowiązujących przepisów. Pojawiają się propozycje, by zamiast sztywnej granicy wieku, brać pod uwagę indywidualną kondycję kierowców i ich rzeczywiste predyspozycje do wykonywania zawodu.

