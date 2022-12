Amerykanów nie stać nawet na auta używane. Drastyczny spadek sprzedaży

Poważny spadek sprzedaży samochodów używanych

Zgodnie z raportem firmy CarMax, sprzedała ona w trzecim kwartale 2022 roku 298 807 pojazdów, co oznacza spadek aż o 28 proc. w stosunku do 2021 roku. Zainteresowanie wśród klientów indywidualnych zmalało o 20,8 proc., natomiast w przypadku sprzedaży hurtowej (na przykład do innych pośredników) aż o 36,7 proc. Ta druga wartość jest o tyle niepokojąca, że CarMax zaoferował nawet dodatkowe rabaty, aby zachęcić inne firmy do zakupów.

Zgodnie z raportem, w 2022 roku wzrosła średnia cena transakcyjna i wyniosła ona 28 530 dolarów. Lecz to wzrost jedynie o 635 dolarów rok do roku, a więc o niecałe dwa procent. Co w takim razie wpłynęło na tak znaczący spadek sprzedaży aut używanych?

Reklama

Jak sytuacja ekonomiczna wpływa na sprzedaż samochodów?

Jednym z największych problemów dla kupujących samochody są pieniądze, ale nie chodzi o same ceny pojazdów. Większość z nich nie jest kupowana za gotówkę, zaś obecna sytuacja ekonomiczna znacząco zwiększyła koszty uzyskania finansowania na auto. A te mogą być naprawdę poważne. Według raportu opublikowanego przez US News, osoby mające najwyżej ocenianą zdolność kredytową (rozumianą tutaj jako ryzyko, że kredytobiorca przestanie spłacać raty), mogą liczyć na oprocentowanie na poziomie 8,85 proc. Osoby klasyfikowane poziom niżej otrzymają 9,92 proc, natomiast ci z trzecich "widełek" muszą pogodzić się z oprocentowaniem 15,05 proc. Najmniej wiarygodnym kredytobiorcom banki i firmy leasingowe proponują 22,41 proc.

Jako pozostałe czynniki spadającego zainteresowania nawet używanymi samochodami, wymienia się coraz bardziej odczuwalną inflację oraz rosnącą ostrożność konsumentów. Nic dziwnego, że wzrost cen wszystkich produktów i usług sprawia, że mniej osób może pozwolić sobie na zakup auta, albo skłonna jest na tak duży wydatek w niepewnych czasach.

***