Zawalił się piętrowy parking. Czy to będzie pierwsza z serii katastrof?

Spis treści: 01 Zawalił się parking w Nowym Jorku. SUV-y były za ciężkie?

02 Anglicy ostrzegali. Auta elektryczne są za ciężkie, może dochodzić do katastrof

03 Jak przytyły samochody?

04 Czy piętowe parking są dziś bezpieczne?

Do wypadku doszło we wtorek. Jak poinformował przedstawiciel nowojorskiej straży pożarnej (FDNY) jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych. Strażacy próbują przeszukać parking, by ustalić, czy pod gruzami nie ma więcej osób. Używają do tego celu dronów i robotów. Pozostałości budynku są niestabilne i grożą dalszym zawaleniem. Z tego względu wyłączono z użytkowania budynki znajdujące się obok parkingu.

Zawalił się parking w Nowym Jorku. SUV-y były za ciężkie?

Parking znajdował się na przy 57 ulicy. Na zamieszczonych w internecie nagraniach widać, że dach trzypiętrowego parkingu, należącego do Uniwersytetu Pace, zapadł się, spadając na auta zaparkowane piętro niżej. Na wideo można dostrzec, że dachu zaparkowane były głównie duże i ciężkie SUV-y.

Reklama