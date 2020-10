Uwaga kierowcy. Ogromne zmiany w przeglądach!

Fotografowanie pojazdów w czasie obowiązkowych przeglądów technicznych, kary dla spóźnialskich czy nowa definicji pojazdu zabytkowego. To tyko część planowanych zmian, jakie wkrótce mogą czekać polskich kierowców. Rząd chce, by proponowane przepisy weszły w życie już 1 stycznia 2021 roku!

Zdjęcie Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia! /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania obecnych przepisów do prawa unijnego (wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE). Autorem projektu datowanego na 19 października 2020 roku jest Ministerstwie Infrastruktury. Ostatni punkt projektu - Art. 15. - zakłada, że ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (przynajmniej w zakresie zmian, które bezpośrednio dotyczą kierowców - przyp. red.) wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Jakie nowości czekają nas na stacjach kontroli pojazdów?



Reklama

Proszę o uśmiech!



W art. 81 Prawa o ruchu drogowym dodano ust. 12b. Wprowadza on obowiązek fotograficznego dokumentowania obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania. Takie rozwiązanie pozwolić ma na identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.

Za niezbędną uznano dokumentację fotograficzną całej bryły pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazania drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego. Art. 81 ust. 12b brzmi: "Obecność pojazdu na badaniach technicznych, z wyłączeniem pojazdów służb, o których mowa w art. 86 ust. 1, podlega dokumentowaniu fotograficznemu. Dokumentacja fotograficzna zawiera wyraźne zdjęcia przedstawiające całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza. Dokumentacja fotograficzna jest przechowywana na stacji kontroli pojazdów przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania technicznego.".



Spóźnialscy płacą dwa razy



Proponowane brzmienie art. 83 ust. 1 mówi o tym, że w przypadku wykonania badania technicznego po upływie 30 dni po wyznaczonej dacie "pobiera się dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 100 proc. wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego". W ust. 1ab wymienionego artykułu czytamy, że: "obowiązek pobierania opłaty ciąży na przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów". Opłata za przeprowadzenie badanie technicznego po terminie stanowić ma przychód TDT, a - po osiągnięciu określonego pułapu - stanowić ma bezpośredni dochód budżetu państwa.

Badanie przed terminem



W art. 81, pojawi się ustęp 14 a. Wprowadza on możliwość dokonania okresowego badania technicznego w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego. Wówczas termin następnego okresowego badania technicznego zostanie uznany za badanie techniczne wykonane w wyznaczonej dacie. W takim przypadku właściciel lub posiadacz pojazdu chcący zrobić przegląd do 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego, nie traci dotychczasowego wyznaczonego terminu badania technicznego. Jednocześnie wykonanie okresowego badania technicznego wcześniej niż 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego oraz po wyznaczonej dacie badania technicznego powoduje, że termin następnego badania technicznego liczony będzie od daty jego przeprowadzenia.



Bat na diagnostów



Efektem dodania art. 81c jest wprowadzenie możliwości przeprowadzenia ponownego badania technicznego pojazdu w przypadkach gdy - w ocenie właściciela lub posiadacza pojazdu - zaistnieje podejrzenie, iż badanie zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami prawa. Na taką procedurę (złożenie stosownego wniosku do TDT) mamy dwa dni od daty wykonania przeglądu. Po jego uwzględnieniu diagnosta - w obecności pracownika TDT posiadającego uprawnienia diagnosty - przeprowadzi badanie weryfikujące.

To pracownik TDT decydować ma, czy badanie techniczne zostało przeprowadzone w sposób rzetelny - zgodnie z przepisami prawa. Ponowne badanie musi być przeprowadzone na stacji kontroli pojazdów, na której zostało przeprowadzone "pierwotne" badanie techniczne. Co ważne - właściciel lub posiadacz pojazdu nie ponosi kosztów ponownego badania technicznego jeżeli "kontrola" potwierdzi nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia badania (pokrywa je SKP). Trzeba też wiedzieć, że starosta będzie mógł skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne (po otrzymaniu wniosku Dyrektora TDT) w przypadku uzasadnionego przypuszczenia przeprowadzenia badania technicznego, niezgodnie z przepisami (np. w wyniku przeprowadzonej przez TDT kontroli SKP - przyp. red.).



Zabytkowa rewolucja



Ostatnią istotną zmianą jest wprowadzenie nowej "granicy" wieku dla pojazdu zabytkowego. W uzasadnieniu do projektu czytamy np., że "Mając na względzie, że obecnie rzeczoznawca samochodowy uznaje pojazd mający co najmniej 25 lat za unikatowy, zasadne jest przedstawienie przy rejestracji pojazdu zabytkowego pisemnej opinii rzeczoznawcy samochodowego. Opinia rzeczoznawcy samochodowego będzie dokumentem potwierdzającym, że pojazd ma co najmniej 30 lat, jego typ nie jest już produkowany i nie dokonano w nim zasadniczych zmian konstrukcyjnych".

Jednym słowem, ustawodawca chce, by za samochód zabytkowy uznawać pojazdy co najmniej 30-letnie.



Paweł Rygas