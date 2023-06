SUV bez szans w starciu z pociągiem. Skutki zderzenia mogły być tragiczne

Spis treści: 01 Przejazdy kolejowe to niebezpieczne miejsca

02 Przyczyny wypadków na rogatkach wciąż te same. Ofiar coraz więcej

03 Błędy popełniane przez kierowców na przejeździe kolejowym

04 Symulacja starcia pociągu z SUV-em działa na wyobraźnię

05 Okazja do ćwiczeń dla służb

06 Zablokowałeś się na przejeździe? Uciekaj lub wyłam rogatki

07 Żółta naklejka może uratować życie

08 Mandaty za wykroczenia na przejeździe kolejowym

09 Marcin "Borkoś" Borkowski zabrał głos

Akcja przeprowadzona została przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Było to wydarzenie w ramach promowania ogólnopolskiej kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd". Symulacja na przejeździe na ulicy Golędzinowskiej w Warszawie, w której brała udział lokomotywa i samochód miała pokazać dlaczego powinniśmy szczególnie uważać na przejazdach kolejowych.

Przejazdy kolejowe to niebezpieczne miejsca

Przejazdy kolejowe, zwłaszcza te niestrzeżone to newralgiczne punkty na mapie polskich dróg. Kluczowe dla bezpieczeństwa w tych miejscach jest stosowanie się do zasad, które od ponad 18 lat są powtarzane jak mantra. Kierowcy są uczulani na to by:

Nie wjeżdżać na przejazd przy zamkniętych rogatkach

Nie wjeżdżać na przejazd kiedy nie ma możliwości zjechania z niego

Zatrzymać się i zachować szczególną ostrożność przed przejazdami niestrzeżonymi

Stosować się sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych

Nie wjeżdżać na przejazd przy zamykających się rogatkach

Zawsze upewnić się że możemy wjechać na przejazd i mamy możliwość bezpiecznie z niego zjechać

Te i inne zasady zachowania w pobliżu przejazdów kolejowych zapewniają bezpieczeństwo w tych niebezpiecznych miejscach, a mimo to co roku dochodzi do wielu zdarzeń na przejazdach, które wielokrotnie kończą się ofiarami śmiertelnymi. Błędów na przejeździe kolejowym nie wystrzega się nawet policja.

Przyczyny wypadków na rogatkach wciąż te same. Ofiar coraz więcej

Ze statystyk wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku doszło już do 82 wypadków na przejazdach kolejowych z udziałem pojazdów i pieszych. Zginęły aż 24 osoby, a 5 zostało ciężko rannych. Przyczynami wypadków jest nie tylko nieostrożność, ale też pośpiech i nieuwaga, a także drogowe "cwaniactwo".

Błędy popełniane przez kierowców na przejeździe kolejowym

Wielu kierowców wciąż popełnia te same błędy, które od wielu lat są głównymi przyczynami wypadków na przejazdach kolejowych:

Ignorowanie znaku "STOP"

Ignorowanie czerwonych świateł

Wjeżdżanie pod opadające rogatki

Omijanie zamkniętych półrogatek

Te nieodpowiedzialne zachowania prowadzą do wielu tragedii, cwaniactwo kończy się w szpitalu lub na cmentarzu, bo "jeszcze zdążę". Pośpiech to w takich przypadkach bardzo zły doradca.

Symulacja starcia pociągu z SUV-em działa na wyobraźnię

Inscenizacja przeprowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe dosadnie pokazuje jakie szanse ma samochód osobowy - nawet tak duży jak SUV - w starciu z lokomotywą. Warto zaznaczyć tu fakt, że lokomotywa poruszała się bez składu i rozwinęła znacznie mniejszą prędkość niż w przypadku normalnego pociągu kursowego, a mimo wszystko samochód został doszczętnie zniszczony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Symulacja zderzenia lokomotywy z SUV-em 1 materiały prasowe

Okazja do ćwiczeń dla służb

Przy okazji inscenizacji służby ratownicze mogły przeprowadzić pokazową akcję ratunkową i przećwiczyć metody uwalniania pasażerów samochodu oraz neutralizowania skutków takiej katastrofy lądowej. Zadanie nie było łatwe, ale strażacy i ratownicy medyczni zaprezentowali wachlarz możliwości pozwalających na uratowanie potencjalnych ofiar takiego zdarzenia.

Zdjęcie Ratownicy i staż pożarna przeprowadzili akcję pokazową / Piotr Nowakowski / materiały prasowe

Zablokowałeś się na przejeździe? Uciekaj lub wyłam rogatki

Warto w tej sytuacji przypomnieć jak się zachować w sytuacji kiedy zablokujemy się na przejeździe kolejowym, a torami nadjeżdża pociąg. Jeśli auto jest unieruchomione na przejeździe należy jak najszybciej opuścić pojazd i oddalić się na bezpieczną odległość - samochód nie ma szans w starciu z pociągiem, więc ucieczka jest najlepszą metodą.

Jeśli samochód nie jest unieruchomiony (na przykład stoi pomiędzy zamkniętymi rogatkami), a pociąg jest jeszcze w dużej odległości możemy spróbować wyłamać rogatki - po prostu przez nie przejechać. Rogatki kolejowe są skonstruowane w taki sposób, aby nawet niewielkie auto przy minimalnej prędkości było w stanie wyłamać szlaban i zjechać z przejazdu kolejowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Symulacja zderzenia lokomotywy z SUV-em 3 materiały prasowe

Żółta naklejka może uratować życie

Podczas inscenizacji duży nacisk położono też na kwestię tzw. Żółtej Naklejki PLK. Jeśli utknęliśmy na przejeździe bez możliwości zjazdu (np. przez awarię samochodu) możemy skorzystać z Żółtej Naklejki PLK oznaczającej numer identyfikacyjny przejazdu kolejowego:

Upewnić się że nie nadjeżdża żaden pociąg (w innym wypadku należy opuścić pojazd)

Zadzwonić na numer alarmowy 112

Powiadomić odpowiednie służby o tym że utknęliśmy na danym przejeździe podając numer identyfikacyjny z żółtej nalepki PLK (9 cyfr)

Jeśli powiadomimy służby odpowiednio wcześnie maszynista dostanie informację alarmową i zatrzyma pociąg na danej trasie, co pozwoli uniknąć katastrofy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą kampanię społeczną "Bezpieczny Przejazd" od 2005 roku. To już 18 lat działań polegających na podnoszeniu świadomości uczestników ruchu w zakresie bezpieczeństwa. Jedną z form edukowania kierowców są tego typu symulacje, które w bezpośredni sposób pokazują konsekwencje nieprzestrzegania przepisów podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych Arnold Bresch - dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A.

Mandaty za wykroczenia na przejeździe kolejowym

Warto przypomnieć również, że nieprawidłowe zachowanie na przejeździe kolejowym to nie tylko narażanie się na niebezpieczeństwo, ale również na dotkliwą karę. Taryfikator mandatów przewiduje kary w wysokości:

2000 zł i 10 punktów karnych za ominięcie opuszczonych półrogatek lub wjazd na przejazd w momencie opuszczania szlabanów

1000 zł i 8 punktów karnych za wyprzedzanie na przejeździe kolejowym lub tuż przed nim;

2000 zł i 10 punktów karnych za wjazd na przejazd kolejowy w sytuacji gdy nie ma możliwości zjazdu z niego

250 zł za wjazd na pas ruchu prowadzący w przeciwnym kierunku w celu ominięcia pojazdu oczekującego na podniesienie rogatek

300 zł za niezatrzymanie się przed znakiem "Stop" (B-20)

Marcin "Borkoś" Borkowski zabrał głos

Kilka ważnych słów na temat sytuacji które mogą spotkać nas na przejeździe kolejowym, a także o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy powiedział też znany w środowisku motocyklowym i nie tylko ratownik medyczny, Marcin "Borkoś" Borkowski:

Każdy z nas może zostać ratującym i może to nie wynikać z naszych chęci, ale okoliczności, w których się znaleźliśmy. Pamiętajmy, że prawo zobowiązuje nas do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Dzisiaj podczas symulacji służby pokazały nam modelowy przykład radzenia sobie w sytuacji zderzenia pociągu z samochodem, ale każdy wypadek komunikacyjny jest inny. Jest to zależne od wielu czynników, między innymi od miejsca, rodzaju zdarzenia czy pojazdów biorących w nim udział. Kiedy już zadbaliśmy o nasze bezpieczeństwo oraz odpowiednio zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać wszystkie kluczowe informacje. Dla nas ratowników medycznych ludzkie życie jest priorytetem, dlatego im więcej będziemy wiedzieć o wypadku, tym lepiej przygotujemy się do udzielenia pomocy jego ofiarom. Przy okazji wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym określenie jego miejsca ułatwia Żółta Naklejka PLK, na której znajdują się indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu – to bardzo pomocne! Marcin „Borkoś” Borkowski, ratownik medyczny

