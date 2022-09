Statystyki nie kłamią. Polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne

Spis treści: 01 Wypadki drogowe. W 2021 roku było lepiej niż w pandemicznym 2020

Sejmowa Komisja Infrastruktury opowiedziała się w środę za przyjęciem rządowego dokumentu pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r."

Za przyjęciem dokumentu głosowało 20 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wypadki drogowe. W 2021 roku było lepiej niż w pandemicznym 2020

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przedstawiając dokument zaznaczył, że w ubiegłym roku doszło do 22618 wypadków drogowych, co w porównaniu do roku 2020 oznacza spadek o ponad 3 proc. Dodał, że w 2021 r. zanotowano 2245 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (spadek o 10 proc. względem 2020 r.) i 26 415 osób rannych (spadek o 0,2 proc.). Z kolei jeśli chodzi o osoby ciężko ranne zanotowano spadek o 6 proc.

"Widzimy znaczny spadek ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, jeżeli porównamy statystykę do roku 2020, a trzeba jasno powiedzieć, że rok 2020 był w dużej części rokiem, w którym obowiązywały ograniczenia pandemiczne" - powiedział wiceminister.

Dodał, że zarówno marzec, kwiecień, maj, jak i październik, listopad i grudzień 2020 r. były czasem "ostrej pandemii Covid-19". "To czas mniejszej mobilności, to czas pracy zdalnej, nauki zdalnej i siłą rzeczy ten rok pod względem bezpieczeństwa był inny. Natomiast to, co cieszy, to udało nam się w tym roku mniej pandemicznym, czyli w roku 2021, uzyskać trendy spadkowe" - powiedział.

Rok 2022 na drogach. Będzie lepiej niż w 2021

Wiceszef MI poinformował też, że statystyki za pierwsze osiem miesięcy 2022 roku pokazują, że trend spadkowy zostanie utrzymany. "To też będzie spadek wyraźny. Nie chcę zapeszać, ale również - jestem o tym przekonany - spadek dwucyfrowy" - powiedział.

Weber podkreślił, że na spadki wpłynęła konsekwencja w działaniach rządu, w tym inwestycje w nową infrastrukturę drogową, m.in. budowę dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych i autostrad, a także budowę obwodnic oraz wsparcie dla samorządów w poprawie jakości dróg lokalnych - gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wiceszef MI przypomniał również o doświetlaniu przejść dla pieszych, budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek i separatorów ruchu.

Szereg zmian w przepisach

Zwrócił także uwagę na zmiany prawne, w tym wprowadzenie w czerwcu 2021 r. zmian dotyczących pierwszeństwa pieszych, czy zakończenie prac nad ustawą zwiększającą mandaty karne za najgroźniejsze wykroczenia drogowe, która weszła w życie z początkiem tego roku. Wspomniał również o akcjach uświadamiających w kwestii bezpieczeństwa na drodze i wzmocnieniu egzekucji prawa.

Pytany przez posła Michała Szczerbę (KO) o kampanię informacyjną oraz o plany zwiększania wiedzy wśród uczestników ruchu o nowych przepisach odpowiedział, że kampania ta "jest stale realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".

Przypomniał, że w związku z przepisami, które weszły w życie 17 września tego roku, w mediach ogólnopolskich prowadzona jest kampania "Przestrzegaj przepisów! Nie punktuj na drodze!". Ma ona pokazać, za co grozi uzyskanie największej liczby punktów karnych.

"Kampanie społeczne będą stale przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowane, ale też nie tylko przez KRBRD. Te kampanie są realizowane również przez policję, przez Inspekcję Transportu Drogowego, przez wszystkie te instytucje, które kształtują bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy współdziałali i docierali do jak najszerszego grona korzystających z infrastruktury drogowej w Polsce" - powiedział.

Z dokumentu "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r." wynika, że w roku 2021 w stosunku do 2020 r. odnotowano zmniejszenie liczby wypadków (-3,1 proc.), liczby ofiar śmiertelnych (-9,9 proc.), liczby rannych (-0,2 proc.), liczby ciężko rannych (-6 proc.), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kolizji (+10,6 proc.).

Statystyki pokazują, że w ubiegłym roku w porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost liczby zderzeń czołowych (+6,9 proc.) oraz zderzeń tylnych (+2,4 proc.). W zderzeniach czołowych więcej osób niż rok wcześniej (+4,3 proc.), a w zderzeniach tylnych mniej (-11,7 proc.). Zmalała liczba najechań na pieszych (-9,5 proc.) oraz liczba ofiar śmiertelnych wypadków tego rodzaju (17,1 proc.).

