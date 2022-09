Zjeżdżasz w las lub na pole? Uważaj, to może być skrzyżowanie

Nowy taryfikator punktów karnych i wprowadzenie przepisów dotyczących tzw. recydywy (karania podwójną stawką mandatu dla osób, które w 24 miesiące od wykroczenia popełnią je ponownie) to nie wszystkie z nowości przygotowanych przez ustawodawcę dla kierowców.



Skrzyżowanie i droga o nawierzchni twardej - buble w nowym kodeksie drogowym?

Jak już informowaliśmy - w znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym - pojawiła się nowa definicja skrzyżowana, w myśl której do tej rangi urosły właśnie wszelkie "łączniki" między jezdniami służące chociażby do zawracania. To niezwykle ważne z dwóch powodów:

Reklama

skrzyżowanie odwołuje obowiązujące na danym odcinku ograniczenie prędkośc,

na skrzyżowaniu obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Okazuje się jednak, że wyniesienie do rangi skrzyżowań drogowych łączników to nie jedyny problem zmotoryzowanych. Taktując znowelizowany kodeks drogowy literalnie, w ten sam sposób wypadałoby również odnosić się do - wyasfaltowanych lub wybetonowanych - zjazdów w drogi gruntowe, jak chociażby drogi polne czy leśne!



Jak zauważył Filip Grega - instruktor nauki jazdy i twórca youtubowego kanału Prawko Plus - w znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym uchylono - obowiązującą od przeszło 30 lat - definicję "drogi twardej". Do tej pory - w oparciu o art. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym - drogą twardą nazywaliśmy:





drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi.

W tym - uchylonym z dniem 21 września - brzmieniu za kluczowy uznać można zapis mówiący o "długości nawierzchni przekraczającej 20 m". W art. 2. znowelizowanego kodeksu drogowego nie znajdziemy już pkt 2. Zamiast niego pojawiły się punkty:

W art. 2. znowelizowanego kodeksu drogowego nie znajdziemy już pkt 2. Zamiast niego pojawiły się punkty:

2a - droga o nawierzchni gruntowej - oznacza drogę z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu,

- oznacza drogę z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu, 2b - droga o nawierzchni twardej - oznacza drogę niebędącą drogą o nawierzchni gruntowej.

Zjeżdżasz w las lub na pole? Uważaj, to może być skrzyżowanie

Zdjęcie W myśl nowego kodeksu drogowego, Jeśli w pole lub do lasu zjeżdza się po asfalcie, betonie lub innej utwardzonej powierchi, mamy do czynienia ze skrzyżowaniem / Bartłomiej Magierowski / Agencja SE/East News

W nowym brzmieniu przepisów (droga o nawierzhcni twardej) nie ma już mowy o wymogu nawierzchni utwardzonej przekraczającej 20 metrów. Co w tym złego? Wróćmy do - obowiązującej od 21 września - nowej definicji skrzyżowania:

skrzyżowanie - część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną.

W tym przypadku najistotniejsza wydaje się fragment mówiący o wyjątku stanowiącym "połączenie drogi twardej z drogą gruntową". Taki zapis ma sens, jeśli stosowalibyśmy do niego wcześniejszą definicję "drogi twardej". Odcinki o długości utwardzonej nawierzchni poniżej 20 metrów nie wypełniały tej definicji, więc można je było traktować właśnie jako "połączenie drogi twardej z gruntową".



Wideo youtube

Niestety - zgodnie z nową definicją - asfaltowy/brukowy/betonowy łączniki z drogą gruntową stał się - po prostu - krótkim fragmentem drogi o nawierzchni twardej. Wniosek? Jeżeli zjazd z drogi głównej w drogę "o nawierzchni gruntowej" przebiega po "nawierzchni twardej" - czyli fragmencie drogi utwardzonej - w istocie mamy do czynienia ze skrzyżowaniem!

Skrzyżowanie z polem - co to oznacza w praktyce?

"Przepisy organizujące zasady ruchu drogowego to prawo skierowane absolutnie do wszystkich - bez względu na wiek, wykształcenie czy kompetencje społeczne. Musi zatem być ono napisane w sposób prosty, czytelny i bezpośredni - bez delegacji do innych ustaw. Napisane w sposób zrozumiały absolutnie dla każdego czytającego" - zaznacza w rozmowie z Interią Filip Grega z Prawko Plus, który jako pierwszy zwrócił uwagę na absurdalną zmianę.



O ile pojawienie się setek nowych skrzyżowań nie jest wielkim problemem z punktu widzenia ograniczeń prędkości (poza obszarem zabudowanym rzadko kiedy występują znaki podnoszące "ustawową" prędkość), o tyle mocno problematyczna zdaje się kwestia pierwszeństwa. Mówiąc wprost - taki zapis oznacza konieczność pilnego "doznakowania" wszelkich utwardzonych zjazdów w drogi "o nawierzchni gruntowej". W przeciwnym wypadku - przy braku oznakowania - obowiązuje przecież tzw. reguła prawej strony.



Oznacza to, że rolnik wyjeżdzający z pola Ursusem - w myśl nowych przepisów - powinien mieć pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi z jego lewej strony. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu na drogach lokalnych to czysty absurd, ale - czytając nowe przepisy literalnie - trudno dyskutować z przytoczoną argumentacją. Jakby tego było mało na skrzyżowaniu obowiązuje też zakaz wyprzedzania.



Prawo o ruchu drogowym nie może pozwalać na odmienną interpretację w szczególności, gdy od takiej interpretacji zależeć może życie i zdrowie uczestników ruchu dodaje w rozmowie z Interią Filip Grega

Ministerstwo Infrastruktury nie ustosunkowało się jeszcze do kwestii nowych definicji skrzyżowania i drogi gruntowej, które pojawiły się w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym. Czekamy na oficjalne stanowisko resortu w tej sprawie.



***