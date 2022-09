Tego wykroczenia w taryfikatorze nie było. Teraz to aż 6 punktów karnych

Przepisy mówiące o tym, że samochód skręcający "na zielone strzałce" musi się zatrzymać, wprowadzono wiele lat temu. Jest on jednak chyba najczęściej łamanym przepisem w Polsce, kierowcy traktują go jak martwe prawo. Twardych statystyk w tym zakresie nie ma, bo policja ich nie prowadzi, ale życie pokazuje, że "na strzałce" zatrzymują niemal wyłącznie samochody z literą "L" na dachu. Przepisy drogowe Te wykroczenia będą karane bezlitośnie. Każde nawet za 15 punktów

6 punków karnych dla kierowcy, który się nie zatrzyma

Do tej pory za niezatrzymanie się na strzałce kierowcy groził tylko mandat, ale nie otrzymywał za to punktów karnych. W sobotę się to zmieniło i w taryfikatorze pojawiła się pozycja "niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką".

Reklama

Za to wykroczenie kierowca otrzyma aż 6 punktów karnych, a pamiętajmy, że punkty skasują się dopiero po dwóch latach. Innymi słowy - cztery takie wykroczenia w ciągu dwóch lat i kierowca zbierze maksymalną liczbę 24 punktów karnych. W tym trzeba też pamiętać, że zupełne zignorowanie nadawanych świateł oznacza aż 15 punktów karnych.

Warto przypomnieć sobie, jak wyglądają przepisy.

4.2.2. Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką. Oprócz sygnałów ogólnych oraz kierunkowych na skrzyżowaniu stosuje się sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, w postaci sygnału czerwonego ogólnego i zielonej strzałki skierowanej w lewo lub w prawo, nadawany przez sygnalizator S-2. Sygnał ten zezwala na ruch w najbliższą drogę na skrzyżowaniu w kierunku wskazanym strzałką, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem. Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką może być nadawany jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania sygnału czerwonego, przy czym nie dopuszcza się nadawania go w trakcie nadawania sygnału żółtego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

§ 96. Znaczenie sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizator S-21. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Intencją przepisów jest zmuszenie kierowcy do zatrzymania, by nie spowodował zagrożenia dla pieszych przechodzących na zielonym świetle. W praktyce kierowcy, korzystając z zielonej strzałki jadą powoli, bo muszą ustąpić pierwszeństwa samochodom na drodze z zielonym światłem. Dlatego do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych dochodzi rzadko i dlatego też kierowcy nie przywiązują uwagi do obowiązku zatrzymania się na strzałce.

Mimo tego trzeba sobie zdawać sprawę z istniejących przepisów i kar, jakie grożą za popełnianie tego wykroczenia - będzie to 6 punktów i 100 zł.

***