Kierowcy tankujący w przyszłym tygodniu paliwo do swoich samochodów mogą się mile zdziwić. Będzie to spowodowane obniżkami cen paliw oferowanych na stacjach. Będzie to spowodowane przez obserwowany w tym tygodniu spadek cen paliw w hurcie, co otworzy przestrzeń do korekt w sprzedaży detalicznej.