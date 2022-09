Nowe punkty karne strzałem w dziesiątkę? Mniej wykroczeń, wypadków i ofiar

Spis treści: 01 Mniej wypadków i przekroczeń prędkości

02 Nowe zasady karania kierowców

03 Kiedy kasują się punkty karne?

04 Ile wynoszą mandaty w warunkach recydywy od 17 września?

Przede wszystkim, co najważniejsze, w ubiegłym tygodniu było mniej wypadków, zabitych i rannych niż w analogicznych tygodniu 2021 roku. Liczba zabitych spadła przy tym znacząco, bo z 40 na 24 osób, o 50 osób mniej zostało rannych.

Mniej wypadków i przekroczeń prędkości

Nagłośnienie zmian w przepisach przez media wpłynęło również na to, że kierowcy zwolnili. W przedostatnim tygodniu września 2021 roku zatrzymano 656 kierowców, którzy przekroczyli w terenie zabudowanym prędkość o ponad 50 km/h, co oznaczało zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące. Tymczasem w ubiegłym tygodniu takich przypadków ujawniono 377.

Eksperci spodziewali się, że po wprowadzeniu zmian kierowcy zwolnią. Mieli jednak wątpliwości, czy będzie to trwała tendencja, czy tylko chwilowy "wyskok" i gdy kierowcy przyzwyczają się do zmian, zaczną jeździć "po staremu".

Najbardziej drastycznym łamaniem przepisów ruchu drogowego "popisał się" kierowca ze Staszowa (woj. świętokrzyskie). Mężczyzna nie tylko jechał z prędkością 121 km/h w terenie zabudowanym (co już kwalifikuje się do zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące), ale jeszcze wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Gdy policjanci próbowali zatrzymać go do kontroli, spanikował i podjął próbę ucieczki, która zakończyła się kolizją z radiowozem. W efekcie otrzymał mandat w wysokości 8200 zł i 55 punktów karnych. To oznacza, że stracił prawo jazdy, a by je odzyskać będzie musiał zdać egzamin.

Nowe zasady karania kierowców

W nowym taryfikatorze pojawiło się aż dwanaście wykroczeń, za które kierowca zostanie ukarany 15 punktami karnymi.

Taryfikator punktów karnych 2022 przewiduje wyższe kary dla kierowców, którzy nie zachowują się bezpiecznie w okolicach przejść dla pieszych lub bardzo przekraczają prędkość. W taryfikatorze punktów najwyższy wymiar kary czeka też pijanych kierowców. Za jakie wykroczenia kierowcy otrzymają 15 punktów karnych?

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego lub sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

Kiedy kasują się punkty karne?

Od 17 września punkty karne są usuwane nie po roku, lecz po dwóch latach. Kolejną zmianą jest to, że okres ten nie liczy się od momentu popełnienia wykroczenia, ale od momentu zapłacenia mandatu. Jeżeli kierowca nie zapłaci mandatu, punkty karne nie zostaną skasowane.

Inną ważną zmianą, jak weszła w życie 17 września, jest wprowadzenie mechanizmu recydywy. Jego zasada działania jest następująca:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Art. 38, par. 2 Kodeksu wykroczeń

Ile wynoszą mandaty w warunkach recydywy od 17 września?

Tak jak wspomnieliśmy, zasada podwójnych mandatów dotyczyć będzie jedynie wybranych wykroczeń. Wśród nich są kary za przekroczenie prędkości, ale tylko te poważniejsze, powyżej 30 km/h:

31-40 km/h - 800 zł, recydywa 1600 zł

41-50 km/h - 1000 zł, recydywa 2000 zł

51-60 km/h - 1500 zł, recydywa 3000 zł

61-70 km/h - 2000, recydywa 4000 zł

71 km/h i więcej - 2500 zł, recydywa 5000 zł

Oprócz mandatów za przekroczenie limitów prędkości, ustawodawca przewidział podwójne grzywny także za poniższe wykroczenia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa 3000 zł

wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1500 zł, recydywa 3000 zł

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa 3000 zł

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1500 zł, recydywa 3000 zł

złamanie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa 2000 zł

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa 4000 zł

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa 4000 zł

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2500 zł, recydywa 5000 zł

