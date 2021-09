Polskie drogi. 27 tys. kontroli, 260 tys. naruszeń

Więcej skontrolowanych autokarów wycieczkowych



Pierwsze kontrole autokarów wycieczkowych przeprowadzono tuż po zakończeniu roku szkolnego. Działania prowadzono przez cały okres wakacyjny, w punktach kontroli, miejscach odjazdu autokarów i na trasach. Inspektorzy sprawdzili 1768 autokarów. Kontrolowano przede wszystkim autokary, którymi na wakacyjny wypoczynek podróżowali najmłodsi.

Kontrole prowadzone w ramach akcji "Bezpieczny Autokar" mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym jadącym na wakacyjny wypoczynek. Mają zminimalizować ryzyko podróży niesprawnymi technicznie pojazdami, czy z przemęczonymi lub nieposiadającymi odpowiednich kwalifikacji kierowcami. W trakcie tegorocznych wakacji, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, w niespełna jednym procencie przypadków inspektorzy wydali zakazy dalszej jazdy, a w nieco ponad trzech procentach przypadków zatrzymano dowody rejestracyjne - wylicza Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Reklama

Wyniki kontroli to 57 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 14 pojazdów niedopuszczonych do dalszej jazdy oraz nałożonych 288 mandatów karnych. Stwierdzano m.in. przypadki wysyłania w trasę autokarów bez aktualnych badań technicznych, z usterkami układu hamulcowego, wyciekami płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużytym ogumieniem, czy skorodowanymi elementami układu nośnego pojazdu. Przykładowo, w połowie lipca inspektorzy ITD z Łodzi zatrzymali do kontroli drogowej autobus polskiego przewoźnika, którym do Torunia podróżowały dzieci z Nadarzyna. Ważność badania technicznego autokaru upłynęła marcu. Również w lipcu w jednej z podwrocławskich miejscowości, inspektorzy dolnośląskiej ITD skontrolowali autokar, którym miała podróżować grupa zuchów i harcerzy do Białego Brzegu. Inspektorzy stwierdzili, że autobus ma poważną usterkę hamulców. Zatrzymano dowód rejestracyjny autokaru i wydano kierowcy zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli.

Zdjęcie /

W trakcie tegorocznych wakacji inspektorzy skontrolowali o ponad 600 autokarów więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku, ze względu na trwającą pandemię i mniejszy ruch autokarowy, sprawdzono 1155 pojazdów. Kontrole zakończyły się wtedy 6 zakazami dalszej jazdy, a w 36 przypadkach zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy nałożyli 161 mandatów karnych. Zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku, nie stwierdzono przypadków prowadzenia autokarów turystycznych przez nietrzeźwych kierowców.

Niemal 260 tys. przypadków niestosowania się do ograniczeń prędkości

W trakcie wakacji inspektorzy CANARD, w najniebezpieczniejszych miejscach prowadzili kontrole prędkości z wykorzystaniem mobilnych urządzeń rejestrujących oraz sieci fotoradarowej. Zarejestrowano 259,6 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar w Warszawie, wykonujący pomiary przy ul. Spacerowej - 1,9 tys. naruszeń. Kierowcy przekraczali prędkość średnio o 28 km/h, ale byli też niechlubni rekordziści. Z prędkością 136 km/h w obszarze niezabudowanym jechał kierowca, którego samochód zarejestrował fotoradar w pobliżu Lublińca. Z kolei w miejscowości Załuzie fotoradar zarejestrował samochód, którego kierowca miał na liczniku 110 km/h - przekroczył ponad dwukrotnie dozwoloną prędkość. Z niewiele mniejszą prędkością - 108 km/h w obszarze zabudowanym - poruszał się pojazd w miejscowości Stopnica. W większości - 95 proc. przypadków - sprawcami naruszeń byli kierujący samochodami osobowymi.

Ciężki transport pod kontrolą

Stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i ich czas pracy, wagę pojazdów oraz stosowanie się kierujących do wakacyjnych ograniczeń w ruchu - m.in. te aspekty weryfikowali inspektorzy ITD w trakcie kontroli pojazdów ciężkich. Czynności prowadzono w ramach rutynowych kontroli, jak i działań o charakterze akcyjnym. Prowadzono np. cykliczne kontrole trzeźwości w ramach akcji "Trzeźwy poranek", czy kontrole w komunikacji zbiorowej.

Od początku wakacji inspektorzy ITD przeprowadzili 26,9 tys. kontroli drogowych ciężarówek, samochodów dostawczych i pojazdów transportu publicznego. 46 proc. kontroli dotyczyło zagranicznych przewoźników.

Ponad 34 proc. stwierdzonych w lipcu i sierpniu naruszeń dotyczyło nieprawidłowego używania urządzeń rejestrujących. Natomiast kontrola stanu technicznego pojazdów zakończyła się m.in. zatrzymaniem ponad 1,8 tys. dowodów rejestracyjnych.

***