W skrócie Volvo wprowadza innowacyjny, wieloadaptacyjny pas bezpieczeństwa, który automatycznie dostosowuje się do cech użytkownika oraz warunków na drodze.

Nowy system wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz zaawansowane czujniki do analizy danych w czasie rzeczywistym.

Technologia ta zadebiutuje w modelu EX60 i będzie stale udoskonalana dzięki aktualizacjom oprogramowania.

Wieloadaptacyjny pas bezpieczeństwa ma na celu jeszcze skuteczniejszą ochronę kierowcy oraz pasażerów podczas zderzenia. System został zaprojektowany tak, aby dostosowywać się nie tylko do konkretnej osoby, ale także do warunków panujących na drodze, dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zaawansowanych czujników rozmieszczonych w pojeździe.

Pas dostosuje działanie do konkretnej osoby i sytuacji

Zaprezentowany przez Volvo wieloadaptacyjny pas bezpieczeństwa będzie dostosowywał się zarówno do konkretnej sytuacji na drodze, jak i do indywidualnych cech pasażera. Siła jego działania zostanie dopasowana do profilu osoby uwzględniając wzrost, wagę, budowę ciała oraz pozycję siedzącą.

W przypadku pasażera o większej masie ciała w momencie zderzenia pas zostanie ustawiony na wyższy poziom obciążenia, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko urazu głowy. Z kolei osoba o drobniejszej sylwetce zostanie zabezpieczona niższym obciążeniem, co ma ograniczyć ryzyko złamania żeber.

Volvo prezentuje innowacyjne pasy bezpieczeństwa

Takie działanie pasa bezpieczeństwa jest możliwe dzięki zwiększeniu liczby tzw. profili ograniczających siłę obciążenia z trzech do jedenastu. To właśnie one odpowiadają za regulowanie sił działających na pasażera podczas kolizji, dostosowując je do konkretnej sytuacji i osoby. Warto podkreślić, że system będzie stale udoskonalany dzięki bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania, co pozwoli na jego ciągłe aktualizowanie w oparciu o nowe dane i scenariusze zdarzeń drogowych.

Wieloadaptacyjny pas bezpieczeństwa to światowa premiera i kolejny kamień milowy w dziedzinie bezpieczeństwa. To doskonały przykład wykorzystania danych w czasie rzeczywistym w naszej misji ratowania milionów ludzkich istnień. To ogromne unowocześnienie współczesnego trzypunktowego pasa bezpieczeństwa – wynalazku Volvo z 1959 roku, który szacunkowo uratował już ponad milion osób

Pasy bezpieczeństwa AI. Sztuczna inteligencja ma ratować życie

Najnowszą technologię Volvo opracowało we współpracy z firmą ZF. Zaprezentowany pas bezpieczeństwa będzie wykorzystywał również sztuczną inteligencję do określania optymalnych ustawień w momencie kolizji, a także na bieżąco będzie dostosowywał się do warunków drogowych.

Budowa wieloadaptacyjnego pasa bezpieczeństwa Volvo. Volvo materiały prasowe

System był testowany i rozwijany w laboratorium zderzeniowym Volvo Cars Safety Centre, które w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. To jedno z najbardziej zaawansowanych centrów badań zderzeniowych na świecie, w którym inżynierowie mogą odtworzyć niemal każdy scenariusz wypadku i przeprowadzać testy znacznie przekraczające obowiązujące normy homologacyjne.

Wieloadaptacyjny pas będzie częścią szerszego pakietu bezpieczeństwa współpracując z poduszkami powietrznymi, systemem wykrywania obecności pasażerów oraz technologiami wspomagającymi kierowcę. Takie połączenie zapewni skoordynowane działanie systemów ochronnych i jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.

Przełomowy pas bezpieczeństwa będzie współpracował z AI. Volvo materiały prasowe

Innowacyjny pas bezpieczeństwa zadebiutuje w modelu EX60

Szwedzki producent konsekwentnie realizuje swoją ambitną wizję świata bez ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, a nowa generacja pasów bezpieczeństwa to kolejny krok w stronę tego celu. Innowacyjne rozwiązanie zadebiutuje w pełni elektrycznym modelu EX60, który trafi na rynek w przyszłym roku.

