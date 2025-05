Volvo tłumaczy, że edukacją na temat bezpieczeństwa zajmuje się, ponieważ oprócz samego budowania bezpiecznych samochodów, przyświeca mu również wizja Zero Ofiar Zero Wypadków. By jednak ją zrealizować nie wystarczy tylko budowanie przygotowanych na różnego rodzaju sytuacje pojazdów. Trzeba również uświadamiać społeczeństwo, co należy, a czego absolutnie nie można robić.