W skrócie Volvo zaprezentowało nową generację SUV-a XC70 z napędem hybrydowym i zasięgiem do 200 km w trybie elektrycznym.

Model osadzono na platformie SMA, więc będzie zatem nieco większy bardziej przestronny od XC60.

Nowe XC70 testowane jest również w Europie, ale jego sprzedaż na tym rynku zależy od sukcesu w Chinach.

Szwedzka odpowiedź na chińskie zachcianki

Volvo osadziło swój najnowszy model SUV-a na platformie SMA. XC70 będzie zatem nieco większy i bardziej przestronny od XC60, uzupełniając niejako niewidoczną lukę w ofercie szwedzkiego producenta. Chociaż europejscy klienci są zadowoleni z obecnej oferty modelowej, Volvo postanowiło stworzyć nowy samochód z myślą o wschodnim rynku.

XC70 trafi do sprzedaży w Chinach jeszcze w tym roku, ale co z pozostałymi rynkami? Volvo niestety ograniczyło się do bardzo lakonicznego komunikatu, w którym poinformowało o "przeprowadzeniu badań potencjalnych rynków, jako późniejszego etapu rozwoju sprzedaży”. Wszystko wskazuje na to, że jedynie ogromny sukces na rynku chińskim będzie w stanie sprawić, aby nowe XC70 pojawiło się w sprzedaży także na Starym Kontynencie.

Wewnętrzna konkurencja czy uzasadniona ekspansja? Jaki los czeka Volvo XC70?

Nie brakuje głosów wśród zmotoryzowanych, że XC70 może zaszkodzić obecnej gamie modelowej i przede wszystkim pogorszy sprzedaż uwielbianego XC60. Z drugiej strony kusi jednak widmo napędu hybrydowego o wydłużonym zasięgu, który realnie mógłby podbić rynek w Europie. Hybryda PHEV to obecnie cenione rozwiązanie, które pozwala na pogodzenie zalet jednostki spalinowej z dobrodziejstwem oraz oszczędnością wynikającą z jazdy zeroemisyjnej. Producent deklaruje, że zasięg jazdy na prądzie wyniesie do 200 km (pomiary są zgodne z chińską normą CLTC).

XC70 oznacza nasze strategiczne wejście do segmentu hybryd plug-in o przedłużonym zasięgu, stanowiąc doskonały pomost do pełnej elektryfikacji. Pozwala nam to utrzymać i rozwijać zrównoważony portfel produktów, oferując jednocześnie bardzo atrakcyjną alternatywę dla klientów, którzy nie są jeszcze gotowi na samochody w pełni elektryczne. To także przykład regionalizacji, gdzie dostosowujemy się do potrzeb lokalnych rynków

Nowe Volvo XC70 wygląda znajomo

Design jest oczywiście nowoczesny, zgodny z aktualną filozofią marki. Zamknięta przednia część nawiązuje do elektrycznych modeli, jednocześnie umożliwiając montaż aktywnej osłony chłodnicy, która automatycznie dostosowuje się w celu zoptymalizowania aerodynamiki, działania klimatyzacji oraz poprawy efektywności energetycznej, co z kolei wydłuża zasięg. Charakterystyczny młot Thora zyskał odważniejszy wyraz, a reflektory z technologią Matrix LED zostały wyposażone w funkcję inteligentnego dostosowywania świateł do warunków na drodze oraz ruchu.

Volvo XC70 będzie nieznacznie większe od modelu XC60. Volvo materiały prasowe

Chińczycy twierdzą, że Volvo testuje nowy napęd na europejskich drogach

Chińskie portale motoryzacyjne donoszą, że Volvo testuje nowy napęd w Europie. Natychmiast pojawiły się skojarzenia ze świeżo wprowadzonym do sprzedaży na Starym Kontynencie modelem Lynk & CO 08, który również posiada napęd PHEV, reklamowany przez firmę jako innowacyjne i rekordowe osiągnięcie koncernu. Łączny zasięg przy wykorzystaniu obu napędów przekracza 1 tys. km, a w trybie elektrycznym można pokonać nawet 200 km. Lynk & Co to marka koncernu Geely Group będącego także właścicielem Volvo.

Szewedzki producent nie zdradza jeszcze wielu szczegółów na temat swojego nowego modelu, ale tą wiadomością daje do zrozumienia, że chiński rynek jest potężny i producenci muszą się z nim liczyć. Czekamy zatem nie tylko na opublikowanie danych technicznych, ale przede wszystkim informacje, czy XC70 pojawi się również w sprzedaży w Europie.

