Kontrole autobusów szkolnych rozpoczęte. Wyniki nie są najlepsze

Na zorganizowanej w Woli Batorskiej konferencji prasowej Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur, poinformował, że prowadzone przez funkcjonariuszy ITD kontrole autobusów szkolnych rozpoczęły się wraz z początkiem roku szkolnego - 4 września. Po pierwszym tygodniu wyniki nie są optymistyczne. Zdaniem szefa ITD wypadają one gorzej niż w zeszłym roku.

W pierwszym tygodniu roku szkolnego inspektorzy sprawdzić mieli 671 autobusów przewożących dzieci do szkoły. W 76 przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne. Mało tego, 13 z nich miało nie nadawać się do dalszej jazdy.

Około 11 proc. kontroli kończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W ubiegłym roku we wrześniu odsetek zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wynosił niespełna 7 proc., więc o kilka procent wzrosła liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych podsumował Główny Inspektor Transportu Drogowego

Jakie były najczęstsze usterki w kontrolowanych autobusach?

Najczęstszymi usterkami wśród autobusów z zatrzymanymi dowodami miały być problemy z układem hamulcowym, luzy w układzie kierowniczym czy wycieki płynów. Inspektorzy zwracali uwagę również na kwestie związane z oświetleniem. Ponadto zdarzały się pojazdy, które nie miały ważnych badań technicznych. Wśród sytuacji, z którymi w czasie kontroli spotkali się funkcjonariusze ITD zwrócono uwagę na kierowcę autobusu szkolnego z Szymbarku. Nie miał on badań lekarskich i psychologicznych, a także szkolenia okresowego. W autobusie zatrzymanym do kontroli w Woli Radziszowskiej wykazali oni natomiast m.in. pęknięte mocowania w konstrukcji oraz wycieki płynów.

W czasie całego września w 2022 roku inspektorzy skontrolowali w sumie 1 614 autobusów szkolnych. W przypadku 110 z nich zatrzymano dowody rejestracyjne. W 25 przypadkach zakazano dalszej jazdy.

Kontrole autobusów będą prowadzone przez cały rok szkolny

W czasie konferencji zapowiedziano, że podobne kontrole będą prowadzone przez cały rok szkolny. Mogą o nią wnioskować również rodzice, szkoły czy samorządy. Główny Inspektor zapowiedział, że funkcjonariusze ITD sprawdzą taki pojazd. Na konferencji obecny był również szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Tomasz Trela. Zwrócił się on do właścicieli firm transportowych, by zadbali oni o stan swoich autobusów, a także by pamiętali, że to na nich spoczywa odpowiedzialność zapewnienia bezpiecznego transportu dla dzieci zmierzających do szkoły.