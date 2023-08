Mandat 5 tys. i utrata prawa jazdy to nie wszystko. Drogówka ruszyła na łowy

Zero pobłażania dla piratów drogowych to motto trwającej właśnie na europejskich drogach zmasowanej akcji policji drogowej. W Polsce wzmożone kontrole potrwają do końca długiego weekendu.

