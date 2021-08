Ile burz i gradobić występuje w Polsce. Dane są niepokojące

Zablokowali całą autostradę A4, bojąc się gradu

Wbrew pozorom, tego typu gwałtowne zjawiska pogodowe nie są w naszym kraju rzadkością. Z perspektywy zmotoryzowanych najwięcej kłopotów wyrządzić może porywisty wiatr i grad, a oba te zjawiska występują w Polsce bardzo często!



Eksperci z porównywarki rankomat.pl przeanalizowali anomalie pogodowe, które mogą mieć znaczenie w kontekście ochrony pojazdów jak i nieruchomości. Dane w ujęciu rocznym i dwudziestoletnim zarówno w Polsce, jak i w Europie pochodzą z Europejskiej Bazy Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych. Tylko w zeszłym roku w Polsce, na podstawie danych Europejskiej Bazy Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (EWDS), odnotowano 3866 niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.



Jak często pada w Polsce grad?

Tornada i trąby powietrzne wystąpiły 16 razy. Mniejszą częstotliwość miały trąby pyłowe (5) i gwałtowne śnieżyce (3). Zdecydowanie częściej występują u nas jednak silne burze. W ubiegłym roku było ich w Polsce 194. Zaskakująco częstym i - szczególnie niepokojącym z punktu widzenia kierowców - zjawiskiem są opady gradu. Duży grad - o średnicy gradzin co najmniej 2 cm - w ubiegłym roku wystąpił na terenie naszego kraju aż 567 razy! Porywisty wiatr (powyżej 25 m/s), który również może uszkodzić samochód (spadające gałęzie, elementy dachów), zanotowano aż 2236 razy.



Zdjęcie Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne w Polsce /

Co ciekawe - jak wynika z danych ESWD - w Polce zaskakująco często dochodzi do tornad i trąb powietrznych. W latach 2001-2020 odnotowano łącznie 359 tego typu zjawisk atmosferycznych. To więcej niż w Wielkiej Brytanii (345) czy na Ukrainie (303). Z drugiej strony - wśród krajów tzw. "Starej Unii" królują Włochy (1530) i Niemcy (992), czyli jedne z najpopularniejszych "kierunków" importu używanych pojazdów... Najwięcej tornad i trąb powietrznych wystąpiło przez ostatnich 20 lat na terenie Rosji (2312) Wyjątkowo dużo zanotowano ich również w niewielkich powierzchniowo: Chorwacji (317),Holandii (264) i Danii (220).



Tornada w Polsce. Zjawisko częstsze niż myślisz!

Występowanie tornad na terenie Polski nie rozkłada się równomiernie. Najwięcej tornad i trąb powietrznych odnotowano w województwach północnych, a dokładniej tych, które graniczą z linią brzegową. Zarówno w województwie pomorskim, jak i zachodniopomorskim były to po 54 zjawiska przez 20 lat - wynika z danych ESWD. W pozostałych województwach to przedział między 20 i 30, jak w warmińsko-mazurskim (30),kujawsko-pomorskim i łódzkim (po 23) oraz wielkopolskim (21). Obszarem o najmniejszej liczbie tornad w XXI wieku jest opolskie (10). Czy kierowcy mogą skutecznie bronić się przed podtopieniami i gradem? Niestety, jedynym pewnym rozwiązaniem jest w tym przypadku polisa autocasco.



Zdjęcie Ile tornad występuje w poszczególnych krajach Europy? /

Trzeba jednak dokładnie wczytywać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), bo nie wszystkie ubezpieczenia chronią przed wpływem gwałtownych zjawiska atmosferycznych. W innych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli działanie właściciela przyczyniło się do powstania szkody. Dotyczyć to może np. "zaniechania", jak chociażby pozostawienia auta zaparkowanego pod drzewami mimo ostrzeń przed opadami gradu czy silnym wiatrem.



***