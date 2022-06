Montaż pierwszych tablic z napisem "STOP - Zły kierunek" rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Wówczas zamontowano je m.in przy autostradzie A4 na węzłach Opole Zachód, Rzeszów Północ i Przemyśl oraz przed granicą Polski z Ukrainą w Korczowej. Do tego również na łącznicy węzła Głogów Południe na drodze ekspresowej S3 oraz w dwóch punktach na węźle Świlcza na S19.



W marcu drogowcy przystąpili do montażu kolejnych 111 tablic. Obecnie przy drogach szybkiego ruchu zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad drogach ustawiono ich już 121.



Reklama

Podobne oznakowanie spotkać można chociażby w takich krajach, jak:

Austria,

Chorwacja,

Dania,

Niemcy

Polskie tablice wskazują kierowcom błąd na trzy sposoby. Pierwszy to napis STOP, drugi to czarna ręka z piktogramem znaku zakaz wjazdu, a trzeci to napis Zły kierunek.



Czerwona książeczka. Nowe tablice nie są znakami

Zdjęcie Z formalnego punktu widzenia tablice nie są znakami - służą "wzmocnieniu" oznakowania / GDDKiA

Co ciekawe - tablic informacyjnych "STOP - Zły kierunek" nie znajdziemy w "katalogu" znaków drogowych. Przypomnijmy, że umieszczanie znaków drogowych reguluje tzw. "czerwona książka", która jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.



Montowane tablice - w myśl obowiązujących przepisów - nie są więc znakami drogowymi, a - niezwykle ważnym - uzupełnieniem oznakowania wynikającego z przepisów ruchu drogowego. Ich zadanie jest oczywiste - mają służyć "wzmocnieniu" obowiązującej organizacji ruchu i minimalizować ryzyko popełnienia błędu przez roztargnionego czy przemęczonego kierującego. W pierwszej kolejności tablice pojawiły się w lokalizacjach, które zdiagnozowaliśmy jako miejsca najbardziej narażone na błąd kierowcy.



***