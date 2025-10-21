Spis treści: Volvo ES90 to połączenie luksusowego sedana i crossovera Zapomnij o przyciskach. Nawet schowek otworzysz z ekranu Volvo ES90 to definicja luksusu, komfortu i przestronności Ponad 600 KM mocy i niemal 700 km na jednym ładowaniu Jak jeździ nowe Volvo ES90? Komfort i cisza grają tu główne skrzypce Volvo ES90 i zasięg na jednym ładowaniu. Jakie zużycie prądu? Ile kosztuje Volvo ES90 i jak wypadają ceny względem konkurencji?

Od czasu przejęcia przez chiński koncern Geely w 2010 roku, Volvo nieustannie przyspiesza tempo rozwoju. W ostatnich miesiącach marka przeżywa wyjątkowo intensywny okres - po prezentacji odświeżonego XC60 i terenowego EX30 Cross Country nadszedł moment na jej nową wizytówkę - flagowego, elektrycznego sedana Volvo ES90. Tylko czy określenie "sedan" faktycznie do niego pasuje?

Volvo ES90 to połączenie luksusowego sedana i crossovera

Nowe Volvo ES90 mierzy równo 5 metrów długości i 194 cm szerokości, co plasuje je wśród największych modeli segmentu premium. Pod względem rozmiarów szwedzka limuzyna dorównuje takim rywalom jak Audi A6 e-tron (4928 mm długości, 1923 mm szerokości) czy BMW i5 (5060 mm długości, 1900 mm szerokości). Największym wyróżnikiem w tym przypadku jest jednak niebanalna stylistyka. Volvo ES90 najłatwiej opisać jako eleganckiego liftbacka, który łączy w sobie cechy luksusowego sedana i crossovera. Choć mieszanka ta brzmi nadzwyczaj nietypowo, wystarczy jedno spojrzenie na samochód, by zrozumieć zamysł projektantów.

Czy określenie "sedan" faktycznie tu pasuje? krzysztof mocek INTERIA.PL

Choć design pozostaje spójny z pozostałymi bezemisyjnymi modelami marki - brak klasycznej atrapy chłodnicy, wysuwane klamki i charakterystyczny układ reflektorów oraz tylnych lamp - sama sylwetka ES90 wymyka się prostym klasyfikacjom. Nietypowa bryła to jednak nie tylko kwestia wyróżnienia się z tłumu. Pozwoliła ona osiągnąć współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,25. To rekordowy w historii marki.

Zapomnij o przyciskach. Nawet schowek otworzysz z ekranu

Równie imponująco prezentuje się wnętrze nowego elektryka. W kabinie dominuje typowy dla Volvo, nordycki minimalizm - czyste linie, stonowane barwy i niemal całkowity brak fizycznych przycisków. Jedyny fizyczny element to subtelne pokrętło głośności, wykończone materiałem przypominającym kryształ. Wszystkimi pozostałymi funkcjami zarządza się za pośrednictwem centralnie umieszczonego, 14,5-calowego ekranu dotykowego systemu multimedialnego. Choć takie rozwiązanie z pewnością wygląda elegancko, wymaga sporego przyzwyczajenia - nie każdemu spodoba się całkowite uzależnienie obsługi od ekranu. Dlaczego?

"Nordycki minimalizm" - czyli lepiej zapomnieć o przyciskach. krzysztof mocek INTERIA.PL

W Volvo ES90, wzorem Tesli, niemal każdą czynność wykonujemy z poziomu ekranu - od regulacji lusterek i kierownicy po otwieranie schowka pasażera. Brzmi futurystycznie, ale w praktyce potrafi doprowadzić do szału. Każda zmiana wymaga kilku kliknięć w menu, a przy częstym korzystaniu z wymienionych funkcji trudno nie poczuć frustracji. Mimo że system oparty na platformie Google Automotive działa płynnie i charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem, częste korzystanie z ekranu w codziennej eksploatacji potrafi być po prostu męczące.

Zwłaszcza, że za sterami ES90 kierowcę wita drugi ekran - 9-calowy panel cyfrowych zegarów, który uzupełnia centralny tablet. To właśnie tu znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje: prędkość, zasięg, poziom energii i nawigację. Dopełnieniem wszystkiego zestawu jest head-up display, który wyświetla dane na przedniej szybie, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi.

Za sterami ES90 kierowcę wita drugi ekran. Tym razem od cyfrowych zegarów. krzysztof mocek INTERIA.PL

Volvo ES90 to definicja luksusu, komfortu i przestronności

Złego słowa nie można za to powiedzieć o przestrzeni wewnątrz szwedzkiej limuzyny. Dzięki imponującemu rozstawowi osi wynoszącemu 3,1 metra, ES90 oferuje nie tylko wysoki komfort w pierwszym rzędzie, ale także ogromną ilość miejsca dla pasażerów z tyłu. Nawet osoba o wzroście 190 cm, siedząca za kierowcą, nie powinna dotykać kolanami oparcia przedniego fotela. Praktyczność uzupełnia pojemny bagażnik o objętości 424 litrów oraz liczne, dobrze przemyślane schowki - zarówno w konsoli środkowej, jak i w tylnym podłokietniku. Nie zabrakło też miejsca na panel do bezprzewodowego ładowania smartfona.

Na szczególne wyróżnienie zasługują fotele, które zapewniają wysoki poziom komfortu i szeroki zakres regulacji - również w drugim rzędzie siedzeń. Kierowca i pasażer mogą dopasować swoją pozycję dzięki regulacji podparcia odcinka lędźwiowego czy wysuwanemu siedzisku. W standardzie przewidziano podgrzewanie przednich foteli, natomiast w opcji dostępne są fotele wentylowane z funkcją masażu o regulowanej intensywności. Jak przystało na luksusową limuzynę, zarówno jakość materiałów, jak i precyzja ich wykończenia stoją na najwyższym poziomie.

Luksus i komfort - tego w nowym ES90 nie zabraknie. krzysztof mocek INTERIA.PL

Ponad 600 KM mocy i niemal 700 km na jednym ładowaniu

Elektryczne Volvo ES90 trafia na rynek w trzech wariantach, z napędem zarówno na tylną, jak i obie osie. Wersje RWD otrzymają akumulator o pojemności 92 kWh brutto, natomiast odmiany AWD - większy, 106-kilowatogodzinny zestaw. Podstawowy wariant z pojedynczym silnikiem elektrycznym napędzającym tylną oś generuje 333 KM, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy. To wartości porównywalne z konkurencyjnymi modelami - Audi A6 e-tron oferuje 367 KM i sprint do "setki" w 5,4 s, natomiast BMW i5 eDrive40 rozwija 340 KM i przyspiesza w 6 sekund.

O wiele ciekawiej robi się w wyższych konfiguracjach ES90. Środkowa wersja oferuje dwa silniki elektryczne i napęd na cztery koła, co przekłada się na moc 449 KM i przyspieszenie do 100 km/h w 5,6 sekundy. Na szczycie gamy znajduje się z kolei wariant Volvo ES90 Twin Motor Performance. Tutaj dwa silniki elektryczne generują łącznie 680 KM, pozwalając osiągnąć "setkę" w zaledwie 4 sekundy. Takie parametry plasują szwedzką limuzynę wśród najmocniejszych przedstawicieli segmentu - dla porównania Audi S6 e-tron oferuje 551 KM i przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s, a BMW i5 M60 rozwija 601 KM i osiąga ten wynik w 3,8 s.

Do testów otrzymaliśmy bazowy wariant ES90 z napędem na tylną oś i mocą 333 KM krzysztof mocek INTERIA.PL

Najważniejszy atut Volvo ES90 kryje się jednak w jego wnętrzu - a dokładniej w jego elektrycznym układzie napędowym. Dzięki 800-woltowej architekturze bateria zapewnia nie tylko rekordowy zasięg w historii elektrycznych modeli Volvo, ale też znacząco przyspiesza proces ładowania. Producent podaje, że topowy wariant ES90 może przejechać ponad 700 km na jednym ładowaniu, a akumulator od 10 do 80 proc. naładuje w około 20 minut przy stacji o mocy 350 kW. Przy tym w zaledwie 10 minut pojazd uzyskuje energię pozwalającą na pokonanie 300 km.

Jak jeździ nowe Volvo ES90? Komfort i cisza grają tu główne skrzypce

Podczas krótkiego pobytu we Francji mogliśmy się przekonać jak radzi sobie nowe Volvo ES90 w trakcie jazdy zarówno autostradami jak i lokalnymi drogami. Do dyspozycji oddano nam bazowy wariant z napędem na tylną oś i mocą 333 KM, który od niemal samego startu zachwycił nas absolutną ciszą w kabinie. Według konstruktorów Volvo ES90 jest najlepiej wyciszonym modelem w historii marki - i trudno się z tym nie zgodzić. Nawet przy autostradowych prędkościach praktycznie nie słychać ani szumu powietrza, ani odgłosów napływających z okolic opon.

Volvo ES90 jest najlepiej wyciszonym modelem w historii marki. krzysztof mocek INTERIA.PL

Równie imponujące jest komfortowe zestrojenie zawieszenia, a szczególnie opcjonalne adaptacyjne amortyzatory, które automatycznie dopasowują się do trybu jazdy i warunków na drodze. Volvo ES90 znakomicie tłumi nierówności, progi zwalniające i dziury, sprawiając wrażenie, że są niemal nieodczuwalne w trakcie jazdy. Co ciekawe, prześwit wynoszący 18 cm można dodatkowo podnieść o 3 cm trybem "off-road", co sprawia, że limuzyna zyskuje jeszcze więcej cech charakterystycznych dla crossovera.

Jednocześnie już od pierwszych przejechanych metrów czuć, że Volvo ES90 w bazowej wersji stawia na spokój, a nie sportowe emocje. Nacisk na pedał gazu powoduje łagodne przyspieszenie, bez szarpania czy wbijania w fotel. Także układ kierowniczy działa tu zaskakująco delikatnie, żeby nie powiedzieć, że wręcz "gumowo", co z kolei skutecznie ogranicza pokusę ostrzejszego atakowania zakrętów. Mimo tego nisko położony środek ciężkości i stabilne zawieszenie pozwalają jechać pewnie, zachowując pełną kontrolę nad autem. ES90 udowadnia, że luksus i bezpieczeństwo mogą iść w parze z przyjemnością z jazdy - bez usilnego forsowania sportowego charakteru.

Po pełnym naładowaniu komputer pokładowy wskazał deklarowany zasięg 650 km. krzysztof mocek INTERIA.PL

Volvo ES90 i zasięg na jednym ładowaniu. Jakie zużycie prądu?

A jak ma się sprawa w kwestii poboru energii? Cóż - jak zwykle wszystko zależy od warunków i sposobu jazdy. Podczas naszych testów po zróżnicowanym terenie pełnym wzniesień i zjazdów trudno było określić dokładne zużycie prądu. W przypadku bazowego wariantu, po pełnym naładowaniu, komputer pokładowy wskazał deklarowany zasięg 650 km, co jest bardzo obiecujące i zgadza się z zapowiedziami producenta. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów średnie zużycie wyniosło 19 kWh/100 km, a maksymalny szacowany zasięg - 560 km. I to w zasadzie wszystkie informacje jakie udało nam się uzyskać w trakcie pierwszych jazd. Niestety nie mieliśmy okazji, żeby skorzystać z ładowarki i sprawdzić ładowanie akumulatora. Bardziej precyzyjna analiza będzie możliwa, gdy samochód trafi do naszej redakcji na dłuższe testy.

Ile kosztuje Volvo ES90 i jak wypadają ceny względem konkurencji?

Wiadomo jednak, że Volvo ES90 jest już dostępne w Polsce w trzech wariantach wyposażenia. Bazowa wersja Core oferuje m.in. czterostrefową klimatyzację, dach panoramiczny i podgrzewane fotele, a wersja Plus dodaje do tego system audio Bose Premium i efektowne oświetlenie wnętrza. W obu przypadkach dostępny jest tylko napęd na tylne koła z jednym silnikiem elektrycznym. Cena? 343 900 zł za Core i 360 900 zł za Plus. Dla porównania, Audi A6 Sportback e-tron startuje od 299 900 zł, a BMW i5 od 335 tys. zł - nie jest to tanio, ale w przypadku Volvo otrzymujemy solidną dawkę technologii i komfortu.

Dla bardziej wymagających klientów dostępna jest wersja wyposażenia Ultra. Ta poza standardowymi elementami, takimi jak adaptacyjny tempomat, kamery z widokiem 3D czy elektrochromatyczny dach panoramiczny, oferuje także możliwość wyboru dwóch pozostałych konfiguracji napędowych, w tym najmocniejszego wariantu o mocy 680 KM. Cena zaczyna się od 395 900 zł za Single Motor, 417 900 zł za Twin Motor, a najmocniejszy wariant kosztuje 440 900 zł. Dla porównania, najmocniejsza wersja BMW i5 kosztuje obecnie 492 000 zł, a Audi S6 Sportback e-tron - 474 600 zł.

Nowe Volvo ES90 mierzy równo 5 metrów długości i 194 cm szerokości. krzysztof mocek INTERIA.PL

Wysuwane z nadwozia klamki to tradycja w przypadku elektrycznych modeli Volvo. krzysztof mocek INTERIA.PL

Volvo ES90 to definicja luksusu, komfortu i przestronności. Tylko ten ekran. krzysztof mocek INTERIA.PL

Z tyłu nawet wysoka osoba znajdzie odpowiednio dużo miejsca. krzysztof mocek INTERIA.PL

Baterię z 10 do 80 proc. naładujemy w około 20 minut. krzysztof mocek INTERIA.PL

