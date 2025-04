Elektromobilność to duże wyzwanie nie tylko dla koncernów motoryzacyjnych, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Przejście na elektryczne samochody dostawcze to dla wielu firm swoisty krok w przyszłość - krok, za którym może pójść zwiększenia produktywności i obniżenie kosztów eksploatacji.

Z raportu opublikowanego w 2024 roku przez Centre for Economics and Business Research wynika, że małe i średnie firmy mogą zaoszczędzić nawet 14 tys. euro na jednym aucie w ciągu trzech lat, jeśli zdecydują się wymienić auto spalinowe na elektryczne. Właśnie dlatego Ford jakiś czas temu powołał specjalny dział, który łączy usługi takie jak telematyka, finansowanie oraz wsparcie w ładowaniu elektryków. Przy okazji producent postawił na gruntowne odświeżenie rodziny Transit i wypuszczenie bezemisyjnych wersji swoich dostawczych modeli.

Po debiucie E-Transita Couriera w 2023 roku, Ford rozszerzył swoją elektryczną ofertę. Klienci mogą już zamawiać nie tylko flagowego E-Transita, ale też E-Transita Custom oraz zupełnie nowego Transita Connect z napędem hybrydowym plug-in. Dzięki temu gama elektrycznych Transitów pokrywa praktycznie każdy ważny segment rynku "dostawczaków" - od lekkich i kompaktowych modeli, po wersje dwutonowe czy robocze podwozia z kabiną. O zaletach elektrycznych modeli mogliśmy się pokrótce przekonać w trakcie niedawnej prezentacji Forda.

Ford E-Transit Courier - najmniejszy z rodziny

Najmniejszym przedstawicielem elektrycznej rodziny Forda jest kompaktowy E-Transit Courier. Nowość producenta została wyposażona w akumulator o pojemności 43 kWh i silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM). Na jednym ładowaniu może przejechać nawet do 300 km, a zużycie energii utrzymuje się na poziomie ok. 16 kWh na 100 km - co sprawia, że to bardzo sensowny wybór do jazdy po mieście, zwłaszcza w czasach szybko rosnących stref czystego transportu.

Mały VAN poradzi sobie z ładunkiem do 700 kg i oferuje aż o 25 proc. większą przestrzeń bagażową niż poprzedni Transit Courier. Bez problemu zmieści dwie europalety.

Ford Transit Connect PHEV - idealny dla niezdecydowanych

Dla tych, którzy chcą być bardziej eko, ale jeszcze nie są gotowi na "w pełni" elektryczne auto, Ford przygotował nowego Transita Connect PHEV. Ten hybrydowy dostawczak potrafi przejechać nawet do 100 km w trybie bezemisyjnym. Pod maską ma silnik benzynowy 1.5 EcoBoost połączony z akumulatorem trakcyjnym i silnikiem elektrycznym. Całość razem daje 150 KM mocy i 350 Nm momentu obrotowego.

Transit Connect PHEV dostępny jest w dwóch długościach nadwozia, a także w wersji FlexCab, czyli pięciomiejscowej, którą w kilka sekund można zamienić w klasycznego dostawczaka - wystarczy złożyć tylne siedzenia. W wersji z długim rozstawem osi auto może zabrać ładunek do 761 kg, a krótsza wersja bez problemu pociągnie przyczepę o masie do 1500 kg.

Ford E-Transit Custom - opracowany od podstaw

Kolejnym elektrycznym "dostawczakiem" w ofercie Forda jest nowy E-Transit Custom. Producent podkreśla, że ten model zaprojektowano od zera, a w procesie projektowania brano pod uwagę opinie użytkowników wersji spalinowej. E-Transit Custom ma akumulator o pojemności użytkowej 64 kWh, który pozwala przejechać do 337 km na jednym ładowaniu. Silnik zamontowano z tyłu, bezpośrednio do podłogi i obrócono go o 90 stopni - dzięki temu zyskała przestrzeń ładunkowa i udało się ograniczyć wagę auta.

Do wyboru są dwie wersje mocy: 100 lub 160 kW (czyli 135 lub 217 KM), a każda z nich generuje solidny moment obrotowy - aż 415 Nm. Auto może zabrać do 1011 kg ładunku, a do tego holuje przyczepy o masie do 2300 kg - to najlepszy wynik w tej klasie.

Ford E-Transit - flagowy dostawczak z większym zasięgiem

Oczywiście oferta elektrycznych aut dostawczych Forda nie byłaby kompletna bez największego i jednocześnie flagowego E-Transita. Choć model ten zadebiutował już w 2022 roku, producent postanowił iść o krok dalej - i wprowadził do produkcji nową wersję z większym zasięgiem. Został on wyposażony w akumulator o pojemności użytkowej 89 kWh, co pozwala na przejechanie nawet do 402 km na jednym ładowaniu. To aż o 28 proc. więcej niż w dotychczasowym modelu z baterią 68 kWh. Ford poprawił też możliwości ładowania - teraz wystarczy zaledwie 10 minut przy ładowarce, żeby odzyskać nawet 116 km zasięgu.

Pod względem użytkowym elektryczny E-Transit nie ustępuje spalinowym odpowiednikom. Ford zadbał o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie - niezależnie od rodzaju działalności. Auto dostępne jest w różnych konfiguracjach nadwozia: od klasycznych VAN-ów w rozmiarze L3 i L4, przez wersje z podwójną kabiną, aż po podwozia z pojedynczą kabiną, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Jeśli chodzi o możliwości załadunkowe, też jest nieźle - ładowność sięga nawet 1460 kg w wersji VAN i aż 1814 kg dla wariantów z podwoziem. A jeśli trzeba coś pociągnąć, to modele o DMC 3500 kg mogą holować przyczepy do 750 kg.

Elektryczne modele Ford Transit VAN. Polskie ceny Wersja wyposażenia Ford E-Transit Courier VAN Ford Transit Connect PHEV VAN L1 Ford E-Transit Custom VAN (100 kW / 136 KM) Ford E-Transit VAN H2 350 L (134 kW / 184 KM) Trend 129 350 PLN 143 820 PLN 184 110 PLN 234 655 PLN Limited 134 550 PLN 151 320 PLN 190 245 PLN -

Ford rozwija swoje usługi cyfrowe. Telemetria, komunikacja, inwigilacja?

To jednak nie wszystko. Jakiś czas temu Ford ogłosił sukces swoich rozbudowanych usług sieciowych, które umożliwiają monitorowanie stanu pojazdu. Podczas tegorocznych targów Work Truck Week firma poinformowała o ponad 40-proc. wzroście liczby pojazdów użytkowych podłączonych do sieci w ciągu ostatnich dwóch lat. W trakcie prezentacji mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach, które przybliżyły nam możliwości usług sieciowych Forda i pokazały, jak wpływają one na użytkowanie elektrycznych pojazdów dostawczych producenta.

Głównym narzędziem oferowanym przez Forda jest oprogramowanie Ford Pro Telematics. Rozwiązanie wykorzystuje dane przesyłane przez pojazdy w czasie rzeczywistym, by generować sugestie i alerty, które pomagają w zarządzaniu flotą. Dzięki temu można m.in. śledzić lokalizację pojazdów na żywo, otrzymywać powiadomienia o stanie technicznym samochodów oraz monitorować pracę kierowców. Niektórzy mogą uznać to za formę inwigilacji pracowników, i w pewnym sensie mają rację. Jednak dla właścicieli firm to rozwiązanie może okazać się bardzo pomocne - pozwala na bardziej efektywne zarządzanie firmą i usprawnienie codziennej pracy.

W przypadku samochodów elektrycznych system oferuje jeszcze więcej funkcji. Skupiają się one na danych dotyczących zużycia baterii, umożliwiając dokładne śledzenie efektywności jazdy kierowcy. Dodatkowo funkcja Ford Pro Charging pozwala na prostsze rozliczenia, obniżenie kosztów administracyjnych oraz zwrot kosztów ponoszonych przez kierowców za ładowanie. Ford nie zapomniał również o wsparciu - oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów po przejściu na elektryczność. Każdy klient korzystający z usług może liczyć na pomoc konsultantów, którzy pomagają wybrać najlepsze rozwiązania ładowania dostosowane do potrzeb firmy.

Ford Pro oferuje także narzędzie Ford Pro E-Switch Assist, które porównuje zużycie energii przez pojazdy z silnikiem Diesla z przewidywanym zapotrzebowaniem na energię w przypadku pojazdów elektrycznych. System samodzielnie podpowiada, które samochody spalinowe warto wymienić na elektryczne odpowiedniki. Jak zapewniają przedstawiciele marki - klienci Ford Pro w Europie skorzystali z tego oprogramowania w przypadku 50 tys. obecnie używanych pojazdów, by ocenić najlepsze opcje elektryfikacji swoich flot. W większości przypadków wdrożenie tej technologii pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych firm.

Czy elektryczne auta dostawcze to przyszłość europejskich miast?

Możliwość przetestowania elektrycznych samochodów dostawczych Forda dała nam lepszy wgląd w to, jak poważnie firma podchodzi do swojego zobowiązania dotyczącego elektryfikacji sektora dostawczego. Cieszy fakt, że producent nie zostawia swoich klientów samych sobie w tym procesie. Oferuje szeroką gamę usług, które wspierają przedsiębiorstwa korzystające z bezemisyjnych pojazdów dostawczych.

Czy jednak europejskie, a zwłaszcza polskie firmy, są gotowe na przesiadkę na bezemisyjne elektryki, rezygnując ze sprawdzonych spalinówek? Czas pokaże, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wkrótce może już nie być alternatywy. Rosnące wymagania ekologiczne i coraz surowsze przepisy dotyczące emisji spalin mogą spowodować, że za kilka lat auta dostawcze z silnikami wysokoprężnymi po prostu znikną z oferty producentów.

