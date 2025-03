Jakie auta sprzedaje Ford Pro?

Ford Pro to wydzielona jednostka amerykańskiej marki skierowana do biznesu. W jej ofercie znajdują się Ford Transit Courie (przestrzeń ładunkowa do 2,9 metra sześciennego), Transit Connect (przestrzeń ładunkowa do 3,7 m3) czy Transit Custom (przestrzeń ładunkowa do 6,8 m3). Największym modelem od Ford Pro jest Transit. W nadwoziu van, które występuje w różnych konfiguracjach długości i wysokości samochód oferuje do 15,1 m3 przestrzeni ładunkowej.

Ofertę samochodów Ford Pro uzupełnia Ranger, który niezmiennie jest najpopularniejszym pick-upem w naszym kraju. Oferowany jest on w trzech wersjach kabin, a najpopularniejszą jest odmiana z podwójną kabiną. Co więcej, w salonach dostępny jest również Ford Ranger Raptor.

Wspomniane modele dostępne są również w wariantach zelektryfikowanych i elektrycznych. E-Transit Courier, E-Transit Custom i E-Transit wyposażone są wyłącznie w napęd na prąd. Z kolei Transit Custom, Ranger dostępne są jako hybrydy plug-in.

Jakie zabudowy w samochodach Forda?

Wszystkie wymienione samochody Forda oferują szereg możliwości, jeśli chodzi o zabudowy. Oferta Ford Pro w tej kwestii prezentuje się następująco:

Samochody budowlane - wywrotki, skrzynie otwarte, podnośniki koszowe i żurawie.

Auta transportu i dystrybucji - pojazdy z zabudową kontenerową suchą lub chłodniczą, plandeki, izotermy w vanie, transportery dla pojazdów i inne pojazdy wysoko wyspecjalizowane.

Personalizacja - zestawy stylistyczne nadwozi i elementy wykończeniowe.

Samochody do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Auta do przewozu osób - minibusy i autobusy szkolne.

Pojazdy rekreacyjne - samochody kempingowe i kampervany.

Pojazdy uprzywilejowane - karetki, wozy strażackie, radiowozy oraz inne pojazdy uprzywilejowane.

Samochody warsztatowe - wyposażone w specjalistyczny sprzęt i regały ściśle dostosowane do konkretnych wymagań klienta.

Jeśli chodzi o zabudowy, oferta Ford Pro obejmuje m.in. tworzenie pojazdów do przewozu osób poruszających się na wózkach. materiały prasowe

Czym jest Ford Pro Convertor?

Zabudowami zajmują się specjalistyczne firmy zrzeszone w programie Ford Pro Convertor. Program ten jest częścią kompleksowej oferty amerykańskiej marki. Jego celem jest wspieranie firm zajmujących się profesjonalnym dostosowaniem i modyfikacją pojazdów użytkowych.

Jego celem jest zapewnienie najwyższej jakości konwersji zgodnej ze standardami Forda. W skrócie zaufane firmy amerykańskiej marki uzyskują specjalny certyfikat mający świadczyć, że samochód w nich wykonany będzie najwyższej jakości, a same przedsiębiorstwa oferują niezbędną wiedzę.

Program Ford Pro Convertor ma na celu zapewnienie najwyższej jakości konwersji zgodnej ze standardami amerykańskiej marki. materiały prasowe

Ford Pro Convertor działa na terenie całej Europy i obejmuje ponad 200 firm. W Polsce działa 10 z nich. Wszystkie przedsiębiorstwa, które zabudowują samochody Forda, podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym i muszą przejść rygorystyczne audyty jakościowe i proceduralne.

Ford Pro Convertor obejmuje ponad 200 firm w całej Europie i 10 w samej Polsce. materiały prasowe

Co więcej, by zakwalifikować się do programu, wszelkie zmiany w samochodach muszą być zgodne z podręcznikiem montażu nadwozia i wyposażenia. Jak wskazał Piotr Nowosadzki, kierownik do spraw zabudów samochodów dostawczych Ford Polska, ważne są również procedury obsługi klienta i czy przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli emisji.

Równocześnie firmy zabudowujące należące do programu Ford Pro Convertor mają wyłączny dostęp do szkoleń oraz dedykowanego działu pomocy technicznej. Gwarancja za przeprowadzone modyfikacje jest zgodna z okresem gwarancyjnym Forda, co, jak zaznaczono, upraszcza zarządzanie flotą firmową.

Ford zaznacza, że do zakwalifikowania się do programu konieczne jest, by wszelkie zmiany w samochodach były zgodne z podręcznikiem montażu nadwozia i wyposażenia. materiały prasowe

78-latek chciał podpalić stację benzynową. Grozi mu 10 lat więzienia Policja Policja