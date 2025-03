Ford Pro - dział aut użytkowych amerykańskiego producenta - ogłosił sukces swoich rozbudowanych usług sieciowych, które umożliwiają monitorowanie stanu pojazdu. Podczas tegorocznych targów Work Truck Week firma poinformowała o ponad 40-proc. wzroście liczby pojazdów użytkowych podłączonych do sieci w ciągu ostatnich dwóch lat. Zapowiedziała również rozwój swoich usług o dodatkowe funkcje. Niektóre z nich mogą jednak wywołać niepokój u kierowców.

Jak się bowiem okazuje, w nadchodzących oraz dotychczasowych modelach użytkowych producenta ma się wkrótce pojawić aktualizacja oprogramowania. Wprowadzi ona nowe funkcje w ramach pakietu oprogramowania Ford Intelligence. Wśród nich znajdą się takie rozwiązania jak ogranicznik prędkości maksymalnej oraz zdalny dostęp do kontroli przyspieszenia pojazdu.

O wiele bardziej kontrowersyjne jest rozwiązanie o nazwie Acceleration Limiter, które ma umożliwić menedżerom floty zdalny dostęp do kontroli przyspieszenia pojazdu. Dzięki temu będą mogli m.in. ograniczyć moment obrotowy, co ma prowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa. Również ta funkcja będzie dostępna w tym roku w ramach aktualizacji oprogramowania Ford Pro Telematics.