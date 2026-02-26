Spis treści: Co to za marka Changan? Jak wygląda Changan Deepal S05? Changan Deepal S05 wewnątrz Jaki bagażnik ma Changan Deepal S05? Jaki napęd ma Changan Deepal S05? Jak jeździ Changan Deepal S05? Ile kosztuje Changan Deepal S05?

Co to za marka Changan?

Changan Deepal S05 to jeden z dwóch SUV-ów, którymi chiński producent zainauguruje sprzedaż w naszym kraju. Drugim będzie większy Deepal S07. Dla wielu Europejczyków nazwa Changan może brzmieć egzotycznie, ale nie jest to nowicjusz na rynku motoryzacyjnym. Początki tego producenta sięgają 1862 roku, a już w latach 50. firma miała epizod związany z produkcją samochodów - była to lokalna wersja Willysa MB. W latach 80. przestawiła się na masową produkcję aut. Dziś Changan należy do grona czterech największych chińskich producentów samochodów. W samym 2025 roku wyprodukował 2,9 mln pojazdów.

W portfolio ma nie tylko własne marki - jak Avatr czy Changan - ale współpracuje także z firmami z szeroko pojętego świata zachodniego. Producent posiada spółki joint venture z Fordem i Mazdą. Efekty tej drugiej kooperacji widać również w Europie - modele Mazda 6e i CX-6e powstały właśnie we współpracy z Changanem.

Obecność koncernu na Starym Kontynencie jest jednak dłuższa niż debiut wspomnianych modeli Mazdy. Przykładem jest centrum projektowe w Turynie, działające od 2001 roku. Z oficjalnych komunikatów wynika, że Chińczycy zamierzają wyraźnie zwiększyć swoją obecność w Europie. Wzmocnić ją ma właśnie Deepal S05 - SUV segmentu C, określany przez producenta jako "strategiczny krok" w ekspansji na rynki europejskie.

Warto doprecyzować: Deepal S05 i S07 to auta marki Deepal. W Chinach funkcjonuje ona jako oddzielny brand, natomiast w Europie zdecydowano się sprzedawać te modele pod marką Changan.

Jak wygląda Changan Deepal S05?

Deepal S05 jest efektem prac stylistów z centrum projektowego w Turynie i z pewnością nie wygląda źle. Nie jest to samochód, który będzie wyraźnie wyróżniał się na ulicy, ale trudno nazwać go brzydkim. Jedynym elementem, który budzi moje wątpliwości, jest umieszczony na lewym słupku C wyświetlacz informujący o stanie naładowania pojazdu.

Znajdujący się na słupku C wyświetlacz informuje nas o orientacyjnym poziomie naładowania akumulatora. To praktyczne rozwiązanie, choć stylistycznie mogło być wykonane nieco lepiej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Samo rozwiązanie jest praktyczne - nie trzeba wsiadać do auta ani sprawdzać aplikacji, aby wiedzieć, ile energii pozostało. Wystarczy spojrzeć na odpowiednią część nadwozia. Zastrzeżenia dotyczą raczej formy. Bardziej estetyczne wkomponowanie tego elementu w bryłę samochodu zapewne wymagałoby większego wysiłku, ale było możliwe.

Współczesny samochód elektryczny powinien nie tylko dobrze wyglądać, lecz także oferować jak najniższy współczynnik oporu powietrza. W tym modelu udało się osiągnąć wartość 0,25..

Współczynnik oporu powietrza w Changanie Deepal S05 wynosi 0,25. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Changan Deepal S05 wewnątrz

We wnętrzu uwagę zwraca centralnie umieszczony 15,4-calowy ekran multimediów. Sam wyświetlacz działa sprawnie, jednak menu nie jest szczególnie intuicyjne i osoby mniej zaznajomione z nowoczesnymi rozwiązaniami mogą potrzebować czasu, by się w nim odnaleźć.

Do obsługi multimediów służy ekran o przekątnej 15,4 cala. Z jego poziomu obsługujemy miażdżącą większość funkcji w tym aucie. Na szczęście można go przekręcić w stronę kierowcy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Minusem - podobnie jak w wielu współczesnych samochodach - jest daleko posunięta digitalizacja. Fizycznych przycisków praktycznie nie ma, a nawet regulacja lusterek bocznych wymaga przejścia przez menu ekranowe. Po aktywowaniu odpowiedniej funkcji pozycję lusterka ustawia się joystickiem na kierownicy. Podobne rozwiązanie znajdziemy np. w Tesli, ale tutaj jest ono mniej intuicyjne. Wybór lusterka - lewego lub prawego - odbywa się na ekranie, natomiast regulacja zawsze realizowana jest prawym joystickiem.

Na liście aplikacji znajdziemy m.in. Spotify. Jeśli więc chcemy korzystać z własnych playlist czy podcastów, nie musimy łączyć telefonu. W razie potrzeby urządzenie mobilne można sparować z autem przez Android Auto lub Apple CarPlay. A gdy bateria w telefonie będzie bliska rozładowania, energię uzupełnimy dzięki pokładowej ładowarce indukcyjnej.

Plusem jest fakt, że przednie fotele już w standardzie oferują elektryczną regulację, a opcjonalnie mogą być wyposażone także w podgrzewanie i wentylację.

Przednie fotele już w standardzie wyposażone są w elektryczną regulację. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Przed kierowcą znajduje się jedynie kierownica. Najważniejsze informacje wyświetlane są po lewej stronie centralnego ekranu. Konieczność spoglądania w bok nie jest szczególnie komfortowa ani bezpieczna, ale producent przewidział możliwość obrócenia ekranu o 15 stopni w stronę kierowcy. Taką samą możliwość ma jednak również pasażer. Sytuację poprawia dostępny opcjonalnie wyświetlacz przezierny.

Przed kierowcą nie ma ekranu wskaźników. Informacje dotyczące np. prędkości, z jaką się poruszamy, znajdują się na ekranie multimediów. Opcjonalnie możemy zdecydować się na wyświetlacz przezierny. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Deepal S05 ma 4,6 m długości i rozstaw osi wynoszący 2,9 m, co wyraźnie przekłada się na przestronność kabiny. Osoba o wzroście 1,80 m, a nawet wyższa, nie powinna narzekać na miejsce na kolana czy nad głową. Jak przystało na samochód elektryczny, podłoga w drugim rzędzie jest całkowicie płaska, dzięki czemu także pasażer siedzący pośrodku ma gdzie swobodnie ułożyć nogi.

Przy długości wynoszącej 4,6 metra i rozstawie osi prawie 2,9 m miejsca z tyłu Changana Deepal S05 nie brakuje. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki bagażnik ma Changan Deepal S05?

Podróżującym miejsca raczej nie zabraknie. Pytanie, czy przestrzeń bagażowa wystarczy dla pięciu osób planujących wakacyjny wyjazd. Producent deklaruje 492 litry pojemności - choć wizualnie bagażnik może wydawać się mniejszy. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń rośnie do 1 250 litrów.

Changan Deepal S05 pomieści 492 litry bagażu. Po złożeniu tylnych siedzeń do dyspozycji mamy 1 250 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki napęd ma Changan Deepal S05?

Pod maską znajduje się dodatkowy schowek o pojemności do 159 litrów. W standardzie Deepal S05 oferuje silnik umieszczony na tylnej osi. Generuje on 272 KM i 290 Nm momentu obrotowego, co pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy.

Pod maską znajdziemy schowek o pojemności do 159 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W drugiej wersji na przedniej osi pojawia się dodatkowy silnik generujący 163 KM i 212 Nm. Producent nie podaje mocy systemowej, informuje jednak, że przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 5,5 sekundy. Niezależnie od konfiguracji prędkość maksymalna ograniczona jest do 180 km/h. Wariant z napędem na cztery koła ma przy tym nieco mniejszy schowek pod maską - 152 litry.

Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 68,8 kWh. Według producenta pozwala on przejechać do 485 km w wersji z napędem na tył oraz do 445 km w odmianie z napędem na cztery koła. Przy deklarowanym zużyciu 15,9 kWh/100 km (RWD) oraz 17,5 kWh/100 km (AWD) osiągnięcie maksymalnego zasięgu może być trudne w realnych warunkach.

Auto może przyjmować prąd stały o mocy do 200 kW. W optymalnych warunkach naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. trwa 23 minuty, a 15 minut ładowania pozwala odzyskać ponad 240 km zasięgu.

Changana Deepal S05 można ładować prądem stałym o mocy do 200 kW. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ Changan Deepal S05?

Model mieliśmy okazję sprawdzić zarówno w ruchu drogowym, jak i na torze. Dzięki akumulatorowi umieszczonemu w podłodze samochód jest stosunkowo sztywny i jak na SUV segmentu C całkiem dobrze radzi sobie w zakrętach. Przy ostrzejszym wejściu w łuk odczuwalne są jednak przechyły nadwozia.

Changan Deepal S05 dzięki akumulatorowi znajdującemu się w podłodze jest dość zwarty w czasie pokonywania zakrętów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Układ kierowniczy nie jest przesadnie miękki, stawia pewien opór, i dość sprawnie przekazuje polecenia kierowcy na koła. Oczywiście trzeba pamiętać, że jakiego segmentu jest przedstawicielem ten samochód, ale przy codziennej eksploatacji nie powinien dostarczać negatywnych wrażeń z jazdy. Sztywność nie zachodzi jednak kosztem niezbyt komfortowego pokonywania nierówności. Changan Deepal S05 całkiem nieźle radzi sobie z różnego rodzaju ubytkami na drogach.

W kontrolowanych warunkach testowych wyposażony w napęd na tylne koła Changan Deepal S05 nie zawsze radził sobie ze śliską nawierzchnią. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

A jak wygląda zużycie energii? Samochód testowaliśmy w warunkach wczesnego przedwiośnia w austriackich Alpach. Przez pierwszą część dnia padał śnieg, przez drugą deszcz, a przez jego większość temperatura utrzymywała się na poziomie ok. 1 st. C.Nie są to optymalne warunki dla samochodu elektrycznego - ogrzewanie wnętrza i akumulatora obniża realny zasięg.

Changan Deepal S05 jest jednak dość dobrze przygotowany na takie nieoptymalne temperaturowo warunki, m.in. dzięki pompie ciepła znajdującej się w standardzie. Pozwala to znacząco zredukować pobór prądu w zimowych warunkach i tym samym wydłużyć zasięg. W czasie jazdy po austriackich drogach krajowych i lokalnych udało nam się uzyskać zużycie prądu na poziomie ok. 17,5 kWh/100 km - czyli takie jak deklarowane dla wersji AWD, choć testowany egzemplarz miał napęd na tył.

Ile kosztuje Changan Deepal S05?

Cen w Polsce jeszcze nie znamy. Marka ma zadebiutować na naszym rynku w najbliższych tygodniach, a nieoficjalnie mówi się o połowie marca. Do tego czasu można jedynie spekulować na temat cennika. W Niemczech podstawowa wersja kosztuje 38 990 euro, a zapowiedziano, że oferta w Polsce będzie lepiej dopasowana do lokalnych oczekiwań.

Wiadomo natomiast, że Deepal S05 objęty będzie siedmioletnią gwarancją lub limitem 160 tys. km, a akumulator - ośmioletnią gwarancją do 200 tys. km.

