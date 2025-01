Renault Rafale odleciało. Wzięło przykład ze sławnego przodka

Renault Rafale to kolejna propozycja w rodzinie SUV-ów francuskiej marki. Ceny auta, które zastępuje w ofercie Renault odchodzącą Arkanę, startują od 192 200 zł. Wyposażenie Renault Rafale już w bazowej wersji Techno jest całkiem imponujące, ale tym co przyciągać ma klientów do salonów jest bez wątpienia odważna stylistyka. Mało kto wie, że jej źródeł ,podobnie jak i nazwy modelu, doszukiwać się można w historii awiacji.