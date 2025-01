Rewolucja na parkingach Biedronki. Na liście też Auchan, Decathlon i inne

Szybkie ładowanie samochodu elektrycznego w czasie zakupów w Auchan, Biedronce, Decatlonie czy Intermarche? Na taki scenariusz stawia Powerdot – 4. co do wielkości operator ładowarek do samochodów elektrycznych w Europie. Do 2026 roku firma chce mieć największą sieć szybkich ładowarek (DC) do elektryków w Polsce.