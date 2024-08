Spis treści: 01 Coraz więcej ładowarek na parkingach Biedronek

Wszystkie stacje ładowania stawiane są przez Powerdot. Każda ma łączną moc 120 kW, która zwykle dzielona jest na trzy złącza: CCS, ChaDeMo i AC.

Coraz więcej ładowarek na parkingach Biedronek

W okresie wakacyjnym Biedronka starała się uruchamiać nowe stacje w kurortach. Stację uruchomiono właśnie w Dziwnowie, a kilka dni temu - w Lądku Zdroju. Do miejscowości turystycznych, w których można naładować auto, robiąc jednocześnie zakupy, należą również m.in.: Gniezno, Drawski Młyn, Bochotnica koło Nałęczowa, Kraków, Gdańsk, Częstochowa, Lidzbark Warmiński, Lublin czy Tuchola. Niebawem do tej listy dołączą Władysławowo, Ustrzyki Dolne i dla wypoczywających w Górach Świętokrzyskich - Kielce.

To jednak nie koniec rozwoju sieci ładowania. 210 stacji na parkingach już działa, oferują one łącznie 630 złączy. Jednak w sumie wybudowanych zostało już niemal 400 stacji , które łącznie zaoferują 1100 punktów ładowania. Oczekują one na załatwienie wszystkich formalności przed oddaniem do użytku.

Ładowarki przed Biedronkami. Nie wszystko idzie zgodnie z planem

W chwili ogłaszania projektu w lipcu 2023 roku Powerdot miał zawartych 600 umów ze spółkami energetycznymi. Umowy te zapewniają wykonanie wszystkich zaplanowanych przyłączy, z terminami realizacji najpóźniej w 2024 roku. Wiadomo już, że ten plan zostanie zrealizowany z opóźnieniem. Obecnie harmonogram zakłada, że do końca bieżącego roku powstanie 500 stacji ładowania, z czego 300-400 zostanie oddanych do użytkowania.

Różnica pomiędzy liczbą wybudowanych i zainstalowanych urządzeń wynika z wydłużonych czasów oczekiwania na działania leżące po stronie firm energetycznych, tj. montaż liczników i podanie napięcia. Opóźnienia spowodowane są również zwłoką w uruchamianiu procedur przyłączeniowych, a także ograniczeniem przepustowości w spółkach energetycznych, wynikającym z wysokiego popytu na nowe punkty zasilania.

Za usługę ładowania na stacji koło Biedronek można zapłacić kartą płatniczą, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. To oznacza, że urządzenia dostępne są dla każdego. Płatności można też dokonać, skanując kod QR lub korzystając z roamingu, czyli będą zarejestrowanym użytkownikiem innej sieci ładowarek.

Rewolucja na parkingach Biedronki. Co na to Lidl?

Ładowanie mocą 120 kW, biorąc pod uwagę krzywą ładowania (spadek mocy wraz ze wzrostem poziomu ładowania) pozwala w pół godziny naładować około połowę baterii przeciętnego samochodu elektrycznego zwiększając jego zasięg o 150-200 km.

A jak na elektryczną ofensywę Biedronki odpowie Lidl? Niemiecka sieć ma w Polsce ponad 850 sklepów i chce, by do końca 2025 roku samochód można było naładować przed każdym z nich. To bardzo ambitne wyzwanie, bowiem przed wakacjami obsługiwane przez Elocity ładowarki działały tylko na 50 sklepowych parkingach.