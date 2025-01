BP w Polsce od 1 lutego 2025 nie będzie już członkiem programu lojalnościowego Payback, a to oznacza, że specjalne karty członkowskie nie będą już honorowane na stacjach sieci. Klienci ciągle mogą zbierać punkty i wymieniać je na paliwo oraz pozostałe produkty tylko do 31 stycznia 2025 roku.

Po 31 stycznia punkty na karcie ciągle będą aktywne, a użytkownicy będą mogli wykorzystać je u innych partnerów programu lub też w sklepie z nagrodami. Zebrane punkty użytkownicy mogą również wymienić na stacji na kartę BP SuperCard, którą można płacić w punktach sieci przez 24 miesiące liczone od daty zakupu. Sieć podkreśla jednak, by w związku z tym, że do 1 lutego zostało już niewiele czasu, wymienić punkty na kartę jak najszybciej.

Co innego, jeśli chodzi o dane do faktury. Firma zapewnia, że w przypadku gdy mamy kartę Payback i przypisane do niej faktury, po pobraniu aplikacji BPme i przy kolejnej wizycie na stacji, powinniśmy zeskanować obie karty. Dane, na które zostanie wystawiona faktura, zostaną automatycznie przypisane do aplikacji sieci. Kiedy pojawimy się na stacji następnym razem, wystarczy już samo użycie aplikacji BPme, by wywołać dane do faktury.