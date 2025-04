Honda CR-V e:PHEV nie udaje sportowego SUV-a. Zamiast tego oferuje elegancki design, dopracowane detale i dopieszczone wnętrze, bardzo przestronne i praktycznie urządzone. Ergonomiczne fotele z wentylacją i podgrzewaniem (ale słabym trzymaniem bocznym), panoramiczny dach i wykończenie na poziomie premium oraz nowoczesne systemy, jak Honda SENSING 360 ze świetnie działającymi asystentami utrzymywania pasa ruchu, czytania znaków, czy adaptacyjnych świateł drogowych - wszystko to sprawiało, że po każdej podróży wysiadałem z auta wypoczęty.

Fotele w CR-V mają elektryczną regulację, podgrzewanie i wentylację

Jazda na prądzie - duży plus CR-V

Honda deklaruje do 82 km zasięgu elektrycznego według WLTP, ale podobno w mieście można wycisnąć nawet 100 km. W praktyce oznacza to, że wiele osób przez cały tydzień nie uruchomi silnika spalinowego.

Tryb EV jest niemal bezgłośny, a reakcja na gaz - natychmiastowa. CR-V to SUV, który w miejskim ruchu zachowuje się jak elektryk. Za to w trasie trzeba uwzględnić pojemność zbiornika paliwa - wynosi 46,5 litra, więc przy podróżach autostradami trzeba się nastawić na odwiedziny na stacji co ok. 500 km. Dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy, służący głównie do produkcji energii elektrycznej magazynowanej w akumulatorze o pojemności 17,7 kWh swoje musi wypić.

Klasycznie zaprojektowane wnętrze z pokrętłami do obsługi klimatyzacji i niewielkim ekranem

Hybrydowa jazda Honda CR-V

Po rozładowaniu baterii CR-V nadal pozostaje oszczędnym samochodem. W trybie hybrydowym średnie spalanie w mieście to 5-6 l/100 km. Przełączenia między trybami są płynne, a hałas silnika słyszalny tylko przy dynamicznym przyspieszaniu.

Choć mocy systemowej jest 184 KM, nie jest to samochód do wyścigów. CR-V przyspiesza do 100 km/h w 9,4 sekundy. Do tego zawieszenie zniechęca do szukania granic przyczepności.

CR-V wyjeżdża z salony na 18-calowych obręczach. Wyglądają na trochę zbyt małe

Honda CR-V - Komfort przede wszystkim

Za to świetnie radzi sobie z miejskimi dziurami i nierównościami. Wnętrze jest bardzo dobrze wyciszone do około 100 km/h. Przy autostradowych prędkościach słychać więcej szumu od opon i wiatru, ale nadal nie jest to uciążliwe. Z tyłu pasażerowie mają mnóstwo miejsca, a bagażnik ma aż 617 litrów pojemności. Zwracam uwagę na próg załadunkowy - jak na SUV-a poprowadzony jest zaskakująco nisko.

Z tyłu nikt nie będzie narzekał na brak miejsca. Duża zaletą są podgrzewane boczne siedziska

Napęd 4x4? W CR-V tego nie znają

CR-V e:PHEV dostępne jest tylko z napędem na przednią oś. Dla większości klientów to nie problem, ale pewnie znajdą się tacy, którzy zimą w górach woleliby korzystać z napędu 4x4. Do zjazdu z asfaltu nie zachęca też prześwit - odległość od ziemi do podwozia to tylko 153 mm.

Obecność baterii pod podłogą sprawiła, że prześwit wynosi tylko 15,3 cm

Ile kosztuje hybrydowa Honda CR-V?

Honda CR-V plug-in hybrid występuje tylko w bardzo bogatej wersji Advance Tech. Panoramiczne, otwierane okno dachowe, wyświetlacz head-up, podgrzewane i wentylowane fotele z przodu, podgrzewana siedziska kanapy, adaptacyjne zawieszenie - to wszystko dostajemy w standardzie. Samochód wówczas kosztuje 270 tys. zł, ale jeśli porównamy tę cenę z Renault Rafale, czy Mitsubishi Outlander, to wciąż brzmi okazyjnie.

Nie brakuje opinii, że z tyłu CR-V mocno przypomina SUV-y Volvo

Dla kogo jest ten samochód?

CR-V e:PHEV to idealna propozycja dla kierowców mieszkających w mieście, albo na przedmieściach, którzy chcą jeździć głównie na prądzie, nie rezygnując z przestronności i komfortu. Nie jest to SUV do ciągłych tras czy wypadów w teren, ale jako rodzinny samochód do codziennych dojazdów wypada bardzo dobrze.

Choć to hybryda, Japończycy nie próbowali ukrywać końcówek układu wydechowego

Honda CR-V e:PHEV to kawał solidnego SUV-a, który robi wrażenie w codziennej jeździe. Cisza, wygoda i zasięg na prądzie to mocne atuty. To raczej samochód dla spokojnego kierowcy, który nie ma zamiaru się ścigać spod świateł, ale doceni komfort i niskie koszty jazdy na co dzień.

