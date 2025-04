Rafale już pojawiło się u nas w teście w wersji o mocy 200 KM i zrobiło znakomite wrażenie. Francuska marka w ogóle weszła w bardzo dobry okres. Pod przewodnictwem nowego szefa designu - Gillesa Vidala -Francuzi projektują naprawdę świetnie wyglądające samochody. Rafale przyciąga wzrok linią nadwozia, efektowymi przetłoczeniami karoserii, a kropką nad i są ogromne, 20-, a nawet 21-calowe obręcze. Wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę, bo niedawno Renault poinformowało, że tą samą ścieżką pójdzie odświeżone Espace .

Rafale ma 4 710 mm długości, jest szerokie na 1866 mm i wysokie na 1613. Obie osie dzielą 2738 mm. To oznacza, że jest to pełnoprawny SUV segmentu C, z naprawdę przestronną kabiną. Pewnym rozczarowaniem w kwestii danych technicznych może być jednak prześwit auta - według specyfikacji wynosi on zaledwie 155 mm. To efekt zamontowania w podłodze akumulatora o pojemności 22 kWh - wersja bez możliwości ładowania ma prześwit większy o 19 mm. Tak czy inaczej, wjeżdżając na wysokie krawężniki raczej martwiliśmy się bardziej o 21-calowe obręcze niż szuranie „brzuchem”.