Czy Alfa Romeo Tonale ma jeszcze włoski charakter? Coraz trudniej go znaleźć

Mirosław Domagała

Alfa Romeo Tonale nie jest nowym modelem. Samochód debiutował w 2022 roku, ale Włosi systematycznie modernizują ten pojazd, starając się podtrzymać zainteresowanie. Już niedługo w salonach pojawi się wersja po modernizacji, jednak zanim to nastąpi to nadarzyła się okazja, by bliżej przyjrzeć się wersji przedliftingowej, wyposażonej w napęd mikrohybrydowy o mocy 160 KM.

Alfa Romeo Tonale w kolorze Montral wygląda ciekawie
Alfa Romeo Tonale w kolorze Montral wygląda ciekawieKrzysztof MocekINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Diesel, benzyna albo hybryda plug-in. Gama napędowa Tonale nie rozpieszcza
  2. Niby mikrohybryda, ale trochę inna
  3. Osiągi Alfy Romeo Tonale 1.5 Hybrid są przyzwoite. Ale...
  4. Sport w Alfie Roemo Tonale? Tylko w trybie Dynamic
  5. Pod względem stylistyki Tonale to prawdziwa Alfa Romeo
  6. Ceny Alfa Romeo Tonalo. No, tanio nie jest

Alfa Romeo Tonale to kompaktowy crossover, czyli przedstawiciel segmentu, który europejscy kierowcy pokochali. Jednak samochód, wciąż, mimo już trzyletniej kariery rynkowej, jest rzadkim widokiem na drogach. Dlaczego tak się dzieje?

Diesel, benzyna albo hybryda plug-in. Gama napędowa Tonale nie rozpieszcza

Gama jednostek napędowych dostępnych w Tonale jest dość uboga. Wybrać można silnik wysokoprężny 1.6 o mocy 130 KM, wersję benzynową z układem mild hybrid o mocy 160 KM i zamykającą cennik wersję Q4, która jest napędzana przez układ hybrydowy typu plug-in, wykorzystujący silnik spalinowy 1.3 i generujący 280 KM mocy systemowej.

Jeśli ktoś nie chce diesla (który, jak wiadamo, może i mało pali, ale zabija planetę) i nie chce iść w koszty, to nie ma wyboru i musi sięgnąć po silnik 1.5. Początkowo Tonale 1.5 było oferowane w dwóch wersjach, o mocy 130 i 160 KM. Dziś już jednak w cenniku słabszej odmiany nie znajdziemy, dostępna jest wyłącznie odmiana 160-konna.

Niby mikrohybryda, ale trochę inna

Tonale 1.5 Hybrid posiada napęd mikrohybrydowy, ale działający nieco inaczej, niż można się spodziewać. Systemy mild hybrid zwykle wspomagają działanie systemu start/stop, gaszącego silnik na światłach lub w korku, a także zapewniają kilkusekundowy zastrzyk mocy przy mocnym dodaniu gazu.

Tymczasem w Tonale system działa podobnie do klasycznej hybrydy. Samochód uruchamia się więc w trybie elektrycznym i potrafi jechać na krótkim dystansie bez angażowania jednostki spalinowej. Może także na chwilę zgasnąć w czasie jazdy, jeśli nie dotykamy gazu lub jedynie go muskamy.

Zielony samochód typu SUV stoi na żwirowej drodze, w tle drzewa i zieleń, pojazd wyróżnia się nowoczesną sylwetką oraz czarnymi felgami z żółtymi akcentami.
Alfa Romeo TonaleKrzysztof MocekINTERIA.PL

Wbrew nazwie ("Hybrid") Tonale nie jest pełną hybrydą, więc bateria wystarcza tylko na krótką chwilę, a samochód po uruchomieniu można rozpędzić jedynie do nieco ponad 20 km/h, nim włączy się silnik spalinowy. To niby niewiele, ale w krakowskich korkach samochód zaskakująco często pracował w trybie elektrycznym, dzięki czemu zużycie paliwa niewiele przekraczało 7,5 l/100 km.

Osiągi Alfy Romeo Tonale 1.5 Hybrid są przyzwoite. Ale...

Z kolei po wyjechaniu z miasta ciężar napędzania samochodu bierze na siebie silnik 1.5 turbo. 160 KM i 240 Nm w kompaktowym SUV-ie brzmi nieźle. Zgodnie z danymi technicznymi sprint do 100 km/h trwa 9,6 s, a prędkość maksymalna wynosi 212 km/h. Tak na marginesie - to właśnie testowana odmiana jest najszybszą wersją Tonale, bo 280-konną Q4 nie pojedziemy szybciej niż 206 km/h.

Z niemieckiej autostrady wróćmy jednak na ziemię. Silnik Alfy Romeo Tonale współpracuje z dwusprzęgłową przekładnią siedmiobiegową (niezależnie od napędu skrzynie manualne nie są w ogóle oferowane), jak w praktyce sprawuje się ten zestaw?

Otwarte wnętrze komory silnika samochodu osobowego z widocznymi elementami mechanicznymi oraz akumulatorem, sfotografowane na żwirowej nawierzchni.
Napęd mikryhybrydowy opiera się o czterocylindrowy silnik 1.5 i generuje 160 KMKrzysztof MocekINTERIA.PL

Alfa Romeo "od zawsze" wyróżniała się doskonałymi właściwościami jezdnymi i silnikami, które były inne niż powszechnie stosowane. Dziś już miejsca na odrębność techniczną właściwie nie ma, ale czy została jakaś wyjątkowość prowadzenia?

Powiem wprost. Sportowych wrażeń w Tonale raczej nie należy szukać. Model ten jest po prostu kompaktowym crossoverem z wszelkimi tego konsekwencjami. Jak każda Alfa, Tonale jest wyposażona w system DNA, czyli wybór trybu jazdy. Początkowo skrót ten rozwijano jako Dynamic, Natural (lub Normal) i All Weather, jednak w Tonale jest to Dynamic, Natural i Advanced Efficiency.

Sport w Alfie Roemo Tonale? Tylko w trybie Dynamic

Charakter auta zmienia się w zależności od wybranego trybu, inaczej reaguje kierownica, pedał gazu czy wspomaganie. Odrobinę sportu znajdziemy w trybie Dynamic, w którym faktycznie auto reaguje żwawo na najmniejsze dotknięcie gazu. Ale już w trybie Natural samochód jest po prostu ospały. Pedał gazu stawia większy opór, jakby zniechęcając do naciskania, a sam samochód traci cały wigor. Zdecydowanie nie jest to coś, co możemy uznać za "naturalne" dla Alfy Romeo. Owszem, w trybie ekonomicznym, byłoby to do przyjęcia, ale na pewno nie w trybie domyślnym.

Panel sterowania skrzynią biegów oraz przyciskiem kontroli trakcji z podświetlonymi wskaźnikami trybów jazdy i symbolem pojazdu na czerwonym tle.
Charakter Tonale zmieniamy tym pokrętłem. Ale idealnego ustawienia nie maMirosław DomagałaINTERIA.PL

W trybie Neutral układ kierownicy ma również nieco zbyt mocne wspomaganie. Jeśli do tego dodamy miękko zestrojone zawieszenie otrzymuje obraz wygodnego i wciąż dobrze wyglądającego crossovera, który świetnie sprawdzi się np. przy dowożeniu dzieci do szkoły. Będzie cicho, wygodnie i komfortowo, ale na pewno nie sportowo.

Cieniem na tym obrazie kładzie się jedynie praca skrzyni biegów, która czasem się gubi i powoduje nieprzyjemne szarpanie, szczególnie gdy elektronika włącza lub wyłącza silnik spalinowy.

Czy rozwiązaniem jest więc jeżdżenie w trybie Dynamic? Faktycznie zawieszenie się utwardza (jest jednak możliwość przełączenia go w tryb standardowy), kierownica zaczyna dawać informacje zwrotne, a auto żwawo reaguje na gaz. Ale... znów przeszkadza skrzynia biegów, która tendencje do "przeciągania" momentu zmiany przełożeń. A to powoduje większy hałas, zużycie paliwa i ogólne wrażenie "męczenia" silnik. Co więcej, w trybie Dynamic auto w ogóle nie przełączy się w tryb elektryczny. A więc i tak źle i tak niedobrze.

Zielony samochód typu SUV zaparkowany na żwirowej drodze, otoczony bujną zieloną roślinnością i drzewami w tle.
Alfa Romeo Tonale ma 453 cm długościKrzysztof MocekINTERIA.PL

Pod względem stylistyki Tonale to prawdziwa Alfa Romeo

Natomiast pod względem stylizacji Tonale pełnymi garściami czerpie z tradycji Alfy Romeo. Jest asymetrycznie umieszczona przednia tablica rejestracyjna, jest charakterystyczne scudetto (trójkątna osłona chłodnicy), są okrągłe nawiewy, trójramienna sportowa kierownica i zegary umieszczone w "tubach", choć tak naprawdę mamy tam oczywiście wyświetlacz. Styliści nawiązali nawet do tego, że w dawniej Alfy Romeo miały stacyjkę po lewej stronie. Teraz oczywiście jej nie znajdziemy, ale przycisk uruchamiania silnika umieszczono na kierownicy z lewej strony.

Kierownica samochodu Alfa Romeo z widocznym logo marki, cyfrowy panel wskaźników, centralny wyświetlacz nawigacji oraz nowoczesna konsola środkowa z selektorem zmiany biegów. W tle przez szybę widoczna jest zieleń.
Przycisk uruchamiania silnik na kierownicy po lewej stronie, duże łopatki do zmiany przełożeń mają sugerować sportowy charakter TonaleMirosław DomagałaINTERIA.PL

Natomiast za kierownicą znajdziemy olbrzymie łopatki do sekwencyjnej zmiany przełożeń. Moim zdaniem to przerost formy nad treścią. W praktyce nikt nie będzie z nich korzystał, a zdarzyło mi się zahaczyć o nie ręką podczas włączania kierunkowskazów.

Generalnie do sterowania skrzynią biegów, a właściwie do wyboru kierunku jazdy służy umieszczono na konsoli środkowej pokrętło. Co ciekawe, w samochodach po liftingu pokrętła już nie znajdziemy, bo zostało zastąpione dźwignią.

Centralnie umieszczony okrągły selektor automatycznej skrzyni biegów z wyraźnie widoczną literą P podświetloną na różowo oraz oznaczeniami trybów R, N, D. Obok selektora znajdują się przyciski dodatkowych funkcji, w tym przycisk hamulca postojowego.
Pokrętło od sterowania skrzynią biegów. W Tonale po liftingu już go nie maMirosław DomagałaINTERIA.PL

Z plusów - w kokpicie jest osobny fizyczny panel do sterowania klimatyzacją, z minusów - miałem do czynienia z pokładowymi systemami, które szybciej reagowały na dotyk.

Pojemność bagażnika wynosi 500 litrów, a więc wystarczająco na wakacyjny wyjazd. Miejsca z tyłu również nie brakuje. Komfortowo "za sobą" usiądą osoby o wzroście nawet powyżej 180 cm.

Panel sterowania klimatyzacją w nowoczesnym samochodzie, centralnie widoczny przycisk świateł awaryjnych i szereg funkcjonalnych przycisków odpowiadających za regulację temperatury, nawiewu oraz ogrzewania szyb.
Fizyczny panel sterowania klimatyzacją. Spasowanie przycisków mogłoby być lepsze...Mirosław DomagałaINTERIA.PL

Ceny Alfa Romeo Tonalo. No, tanio nie jest

A jak kształtują się ceny? By wyjechać z salonu nowym Tonale trzeba przygotować się na wydatek przynajmniej 174 100 zł - na tyle wyceniono bazową wersję Sprint ze 130-konnym silnikiem Diesla. Auto w testowanej wersji napędowej kosztuje od 182 100 zł, natomiast hybryda plug-in - 237 tys. zł.

Alfa Romeo Tonale Sprint posiada m.in. 18-calowe koła, przednie i tylne światła Full LED, sportową, skórzaną kierownicę, 12,25-calowy ekran cyfrowych zegarów, 10,25-calowy ekran dotykowy, automatyczną klimatyzację, system bezkluczykowy, kamerę cofania, przednie i tylne czujniki parkowania, tempomat adaptacyjny i możliwość bezprzewodowego łączenia smartfonów za pomocą interfejsów Android Auto i Apple CarPlay.

Zielony samochód marki Alfa Romeo Tonale uchwycony od tyłu, zaparkowany na żwirowej drodze, w otoczeniu drzew i wzgórz na tle lekko zachmurzonego nieba.
Tył Tonale nie jest tak efektowny jak przódKrzysztof MocekINTERIA.PL

Testowany samochód to najlepiej wyposażona odmiana Intensa. W tym wypadku ceny kształtują się następująco: 220 600 zł za diesla, 228 600 - za mikrohybrydę i 283 500 zł - za odmianę plug-in. Dopłata do zielonego koloru Alfa Romeo Montreal to aż 7 tys. zł.

W wersji Intensa Tonale ma reflektory matrycowe, 20-calowe koła, zawieszenie adaptacyjne, przyciemniane tylne szyby, czarne zacisku hamulcowe, czarne fotele wykończone alcantarą z brązowym obszyciem, elektryczne sterowane szyby, nagłośnienie premium firmy Harman Kardon, system kamer 360 stopni, ładowarkę bezprzewodową do smartfonów i system automatycznego parkowania.

Wnętrze nowoczesnego samochodu z widocznymi przednimi fotelami, deską rozdzielczą oraz kierownicą. Tapicerka czarna z eleganckimi przeszyciami, po lewej stronie wyraźnie widoczne drzwi kierowcy. Całość utrzymana w czystym, zadbanym stanie.
Fotele to mocna strona Alfy Romeo Tonale. Są wygodne, wszechstronnie regulowane i zapewniają dobre trzymanieMirosław DomagałaINTERIA.PL

Alfa Romeo Tonale nie jest więc tanim samochodem, a do tego nie bardzo wiadomo, do jakiej grupy odbiorców skierowanym, bo charakteru godnego modelom spod znaku Cuoresportivo, znajdziemy w nim niewiele. Tonale to po prostu kompaktowy crossover, jakich na rynku wiele, a wyróżniająca się stylistyka to chyba jednak za mało, by wykroić dla siebie znaczy kawałek segmentowego tortu.

Metaliczny zielony samochód osobowy zaparkowany na żwirowej nawierzchni, widoczny jest szczegółowo przedni lewy błotnik z charakterystycznym aluminiowym kołem o czarnych i złotych akcentach. W tle zielona trawa i drzewa.
20-calowe koła zarezerwowano dla najlepiej wyposażonej wersji IntensaKrzysztof MocekINTERIA.PL
Czarne lusterko boczne samochodu w kolorze zielonym z odbiciem chmur na jego powierzchni, na lusterku widoczny delikatny akcent w barwach włoskiej flagi oraz kamera umieszczona u jego podstawy.
Również włoską flagę znajdziemy tylko w najbogatszej wersjiKrzysztof MocekINTERIA.PL
Zielony samochód marki Alfa Romeo z wyraźnie widoczną przednią atrapą chłodnicy, logo producenta oraz polską tablicą rejestracyjną na tle drogi i zieleni.
Scudetto, czyli trójkątna osłona chłodnicy to znak rozpoznawczy Alf od dziesięcioleciKrzysztof MocekINTERIA.PL
