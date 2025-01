Skoda Enyaq Coupe chroni pasażerów, gdy wysiadają. Ten system widzi na 35 m w tył.

Szymon Piaskowski Aktualizacja

Do autonomicznych samochodów jeszcze daleka droga, ale już dziś nawet modele popularnych producentów potrafią w wielu sytuacjach wyręczyć kierowcę - same znajdą odpowiednie miejsce do parkowania i bez udziału kierującego wjadą w nie, poprowadzą samochód samodzielnie po pasie ruchu, a nawet przez rondo, czy wykryją poprzedzające pojazdy, zwalniając bez udziału kierowcy. Testowana przez nas na długim dystansie Skoda Enyaq Coupe jest tego doskonałym przykładem.